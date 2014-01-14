Paris cinayetlerinde ‘MİT parmağı’ iddiası

17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından yaşanan gelişmeler gündemden düşmezken video paylaşım sitesi Youtube’da Paris’te öldürülen üç kadın cinayetiyle ilgili ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydının, cinayetlerin bir numaralı zanlısı Ömer Güney’in MİT mensubu kişilerle yaptığı suikast planı konuşmaları olduğu iddia edildi.

Fransızca ve Türkçe yayımlanan, tetikçi Güney’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında Güney’in iki MİT mensubu ile yaptığı cinayet planının anlatıldığı iddia ediliyor. Görüşmede kimlerin öldürüleceği, nasıl kaçacağı, silahın nasıl temin edileceği gibi detaylar yer alıyor.

İki kişi Güney’e silah alması için maddi yardım sözü verirken, Güney silahı Belçika’dan alacağını söylüyor. Ses kaydında, suikasta kurban gidecekler arasında Sakine Cansız’ın yanı sıra Remzi Kartal’ın da aralarında bulunduğu birçok Kürt siyasetçinin adı geçiyor.

‘Başıma bir şey gelirse’

Kaydı internete yükleyen kişi Güney’in yakını olduğunu ve Güney’in suikast talimatını MİT’ten aldığını, MİT’in onu kullandığını iddia ediyor. Söz konusu kişi Güney’in bu kişilerle yaptığı bir görüşmeyi kayda aldığı ve bu kaydın bazı yerlerini başına bir iş gelirse saklaması ve gerektiğinde yayınlaması için kendisine verdiğini ifade ediyor.

ANF: Çok kişi sesi doğruladı

PKK’ya yakın internet sitesi ANF’de ses kaydına ilişkin haberde ise ANF’nin görüştüğü çok sayıda kişinin kayıttaki sesin Ömer Güney’e ait olduğunu doğruladığı belirtildi. Çelişkilere dikkat çekilen haberde “şu ana kadar sorgu hakimlerine/savcılarına ‘ben cinayeti işledim’ itirafı yapmayan Güney’in katil zanlısı olduğu soruşturmada değişen ne, neden bunları şimdi açıklama gereği duyuyor?” ifadeleri yer aldı.

Haberde, Güney’in esas hedefin Sakine Cansız olduğu, diğer iki kadını eylem sırasında orada bulundukları için öldürmek zorunda kaldığı yönündeki ifadenin de ses kaydından bağımsız eklendiği öne sürüldü. Cansız’ın isminin sadece ses kaydında “Abram kelimesine atıfla (Abla-Sakine Cansız) diye yazıldığı, ANF’nin ulaştığı kaynakların Paris’te Gençlik Meclisi Çalışanı bir kişinin çevresi tarafından “Abram” diye çağrıldığı belirtildi.