Pervin Buldan: Paris cinayeti ile ilgili ses kaydı gerçeğinin açığa çıkması gerek

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, sosyal medyada paylaşılan, MİT yetkilisi olduğu iddia edilen Ömer Güney'e ilişkin bir ses kaydının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Ömer Güney'e ilişkin bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu konuda bir açıklama yapmak için henüz erken diye düşünüyoruz. Bu ses kaydının gerçek olup olmadığı, sesin kime ait olduğun tam olarak bilmiyoruz. Fransa ve Türkiye hükümetinin bu ses kaydını acilen dinlemesi gerektiğini, gerçeğin açığa çıkmasını umuyoruz" dedi.

Pervin Buldan ve beraberindekiler, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ni, Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in faillerinin bulunmasını istemiyle ziyaret etti.

Cinayetin aydınlanması nedeniyle 89 kadın kurum tarafından toplanan imzaları da büyükelçiliğe teslim ettiklerini belirten Buldan, Cinayetin üzerinden bir yıl geçti. Herhangi bir yol kat edilmedi. Sorumlular bulunamadı. Sadece tetiği çeken bir şahsın, yargılanmasının bu olayı ört bas etmeye yönelik bir yargılama olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'Bu konuda sessiz olmak cinayete ortak olmak demektir'

Buldan, Fransa Büyükelçiliği'nden taleplerine ilişkin, "Bu konuda sesiz olmak cinayete ortak olmak demektir. Herhangi bir yolun kat edilmemiş olması, Fransa ve Türkiye hükümetini, zan altında bırakıyor. Bu cinayetin bir an önce açığa çıkması gerekiyor. Soruşturmanın acilen tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.

'Ömer Güney'e ilişkin bir ses kaydı çıktı'

Sosyal medyada paylaşılan Ömer Güney'e ilişkin bir ses kaydının ortaya çıkmasıyla ilgili de konuşan Buldan, "Ömer Güney'e ilişkin bir ses kaydı ortaya çıktı. Bu konuda bir açıklama yapmak için henüz erken diye düşünüyoruz. Bu ses kaydının gerçek olup olmadığı, sesin kime ait olduğun tam olarak bilmiyoruz. Fransa ve Türkiye hükümetinin bu ses kaydını acilen dinlemesi gerektiğini, gerçeğin açığa çıkmasını umuyoruz. Cinayet ile ilgili soruşturmaya da katkı sunacağını umuyoruz. Barış sürecine yönelik bir cinayet olarak düşünüyoruz. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.