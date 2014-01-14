'Paris zanlısı Ömer Güney'in ses kaydı iddiası tamamen bir iftira kampanyası'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fransa’da üç PKK üyesi kadının öldürülmesi olayına karışan Ömer Güney’in MİT ile ilişkili olduğu yönündeki iddiaların “tamamen bir iftira kampanyası” olduğunu söyledi.

HSYK yapısının değiştirilmesine ilişkin yasa teklifin görüşmeleri sırasında Fransa’da öldürülen üç PKK üyesi kadının katil zanlısı Ömer Güney’in MİT ‘le ilişkili olduğu iddiası gündeme getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu iddiayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu olayla ilgili olarak Ankara’da devam eden bir soruşturma bulunmaktadır. Ömer Güney hakkında ‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüt adına adam öldürmek’ suçundan başlatılan soruşturma devam etmektedir. Konuyla ilişkin olarak 24 Ekim 2013 günü adli yardım talebinde bulunuldu. Ancak Fransa makamları Türkiye’nin başvurusuna yanıt vermedi.

Türkiye Cumhuriyet devletinin herhangi bir biriminin hukuk dışına çıkması söz konusu değildir. Fransa da öldürülen kadınlarla MİT’in ve diğer birimlerinin isminin karıştırılması tamamen iftira kampanyasıdır. Bizde konun araştırılmasını bu katilin arkasındaki gerçek azmettiriciler kimse Türkiye’ye ve dünya kamuoyun deşifre edilmesi için çalışıyoruz. Herhangi bir gevşeme söz konusu değildir. Ben bakan olarak özel takip edeceğim ifade etmek isterim.”

MİT o ses kaydını inceliyor

Paris'te üç PKK'lı kadının öldürüldüğü cinayette, tetikçi Ömer Güney'in iki MİT mensubu ile yaptığı cinayet planının anlatıldığı iddia edilen bir ses kaydı yayımlandı. Edinilen bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ses kaydı ile ilgili inceleme başlattı.

Ömer Güney cinayeti MİT'çilerle planladı iddiası

Paris'te 3 PKK'lı kadının öldüren tetikçi Güney'in "Bana bir şey olursa bu bandı yayınlayın" diye MİT’çilerle yaptığı bir toplantının ses kaydını arkadaşına verdiği iddia ediliyor. Video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlanan ve Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses kaydını yükleyen kişi, Ömer Güney’in yakını olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yazdı:

“Ben Fransa /Paris’te üç kadını öldüren Ömer Güney'ın yakınıyım. Paris’te Ömer 17 Ocak’ta tutuklandı. Ömer, tutuklanmadan önce bana verdiği bilgi ve belgeleri başıma bir iş gelirse bunları açıklarsın diyerek verdi. Ömer Paris'te öldürdüğü üç kadının, öldürme talimatlarını MİT'ten almış. Esas hedefi Sakine Cansız’mış. Diğerlerini eylem sırasında orada bulunduklarından dolayı öldürmek zorunda kalmış. Eylemden önce defalarcaTürkiye ’ye giderek MİT’çilerle bir araya gelip eylemi planlamışlar. Fransa’dan Türkiye’ye gelip giderken uçak biletlerini MİT’çiler almış. Öldürmek için kullandığı silahı ve diğer şeylerini almak için parayı Ömer’e MİT’çiler vermiş. MİT’çilerlerle yapmış olduğu bir toplantının ses kaydını almış. Bu kaydın bazı yerlerini başına bir iş gelirse bunları saklamam ve gerektiğinde yayınlamam için bana verdi. Ömer’i hapiste kimse arayıp sormuyormuş. MİT'çiler Ömer’i kullanmışlar. Ömer’in benden istediği bunlardı. Hepsini yazdım.”