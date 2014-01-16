CHP’li Aygün'den Erdoğan’a 12 maddelik Paris cinayeti sorusu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, MİT’in de adının karıştığı Paris cinayetini 12 maddelik soru yöneltti. “Paris cinayetlerinin MİT adına işlediği iddiası doğru mudur” diyen Aygün, “Ölüm emrini mi MİT mi? Yoksa siz mi verdiniz” dedi. Aygün’ün TBMM başkanılğı’na verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Son iki gündür önce Paris'te üç PKK'lı kadını öldürmekten tutuklanan Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlandı. Basında yer alan ve MİT'e ait olduğu ileri sürülen bir diğer belgeye göre ise MİT Ömer Güney'e, Sakine Cansız'a yönelik suikast için 6000 Euro ödeme yaptığını göstermektedir. Ses kaydında, Ömer Güney'in MİT üyesi olduğu belirtilen iki kişiyle Paris'teki cinayet planıyla ilgili konuşmalar yer alırken, yayınlanan belgede ise Ömer Güney'in Sakine Cansız'a suikast yapması için MİT'ten talimat aldığı iddiası yer almaktadır.

Yayınlanan video ve belge ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Video ve belgede yer alanlar doğru mudur?

Belgede yer alan ıslak imza ve yazılar kime aittir? MİT’teki görevi nedir?

Ömer Güney’in MİT ile ilişkisi nedir?

Paris cinayetlerini MİT adına işlediği iddiası doğru mudur?

Cinayet için MİT’ten 6000 EURO para aldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise MİT’in görevleri arasında kiralık katil tutmak var mıdır?

MİT para karşılığı kaç kişiyi öldürtmüştür?

Cinayetleri Cemaat mi MİT mi yaptırmıştır?

Ölüm emrini MİT’mi yoksa siz mi verdiniz?

Hakan Fidan ve sorumlular için bu cinayetler nedeni ile yargılama izni verecek misiniz?

Bir taraftan sözde ‘Barış Süreci’ çalışmalarını yürüten MİT’in bir taraftan da cinayet işletmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir yandan MİT Başkanı Hakan Fidan, Ada’da Abdullah Öcalan ile görüşürken öte yandan MİT üyelerinin Sakine Cansız ve arkadaşlarını öldürmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?