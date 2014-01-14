MİT: Paris cinayetleriyle teşkilatın ilgisi yok

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları hakkında yapılan açıklamada, teşkilatın Paris cinayetleriyle teşkilatın ilgisinin olmadığı, söz konusu yayınların, çözüm sürecinde aktif rol alan teşkilatı yıpratmaya ve bu süreçte görev alan personeli deşifre ederek görevlerini yapamaz hale getirmeye yönelik operasyon olduğu belirtilerek, "söz konusu iddialar ile ilgili iç bünyemizde gerekli idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İşte MİT Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği imzası ile yapılan o açıklama;

“Son günlerde basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan bazı ses kayıtları ve belgeler aracılığı ile Teşkilatımızın Paris’te öldürülen PKK’lılar konusu ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Söz konusu yayınların, Çözüm Süreci’nde aktif rol üstlenen Teşkilatımızı yıpratmaya ve bu süreçte görev alan personeli deşifre ederek görevlerini yapamaz hâle getirmeye yönelik bir operasyon olduğu değerlendirilmektedir.

Sakine CANSIZ, Leyla ŞAYLEMEZ ve Fidan DOĞAN cinayetleriyle Teşkilatımızın kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte söz konusu iddialar ile ilgili iç bünyemizde gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.

Teşkilatımız 2937 sayılı yasa ile kendisine verilen görevi kanunlar çercevesinde yerine getirmekte olup, bundan sonra da görevini bu çerçevede sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MİT'e ait olduğu ileri sürülen bir belgeye göre, MİT Ömer Güney'e, Sakine Cansız'a yönelik suikast için 6 bin avro verildiği iddia edilmişti.

İşte o belge: