Karayılan: Öcalan'ın başlattığı süreci kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz

PKK'nın Kandil'deki bir numaralı ismi Murat Karayılan, Abdullah Öcalan'ın Nevruz açıklaması ardından "Eğer egemen devletler hazır ise, biz de barışçıl yollarla Kürdistan'ı özgürleştirmeye hazırız. Herkes bilmeli ki, PKK savaşa da barışa da hazırdır" dedi ve "Önder Apo'nun başlattığı süreci kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.



Nevruz, Suriye Kürtlerinin bulunduğu Kamışlı'da da kutlandı. Kent esnafı kepenkleri kapatıp Nevruza katıldı. Saat 09.20'de bir dakikalık saygı duruşundan sonra "Şehit Aileleri Derneği" üyeleri Nevruz ateşini yaktı. Kutlamada ilk konuşmalardan sonra KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın Kürtçe sesli mesajı dinletildi.



Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan habere göre Karayılan, 2013 Nevruzunun "çok tarihi bir aşamada karşılandığını" belirterek "Kürt özgürlük mücadelesinin tüm Kürdistan'da çok önemli ve hassas bir aşamaya geldiğini" bildirdi. Karayılan, Suriye'deki Kürtlerin mücadelesinin başarısı ile "Kuzey Kürdistan hamlesinin" Öcalan'ın böyle bir adım atmasına yol açtığını savundu.

Ortadoğu'daki mevcut koşullar, ellerindeki imk'nlar ve gücün, Kürdistan'ı özgürleştirmek için bugün kendilerine güven verdiğini belirten Karayılan, "Ama biz her koşulda savaş istemiyoruz. Eğer egemen devletler hazır ise, biz de barışçıl yollarla Kürdistan'ı özgürleştirmeye hazırız. Herkes bilmeli ki, PKK savaşa da barışa da hazırdır. Bu temelde, Önder Apo'nun başlattığı süreci kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu bir mücadele sürecidir, sadece Batı Kürdistan için değil, tüm Kürdistan için önemlidir. Önderliğimiz bu yeni süreçte Kürt sorununu tüm parçalarda çözmek istiyor" şeklinde konuştu.

Bu süreç karşısında herkes görev düştüğünü belirten Karayılan, "2013 yılı ya savaşla ya da barışla çözüm yılı olacak. Kürt sorunu artık çözülecek" dedi.