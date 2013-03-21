T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan Diyarbakır'daki Nevruz'la ilgili ilk açıklama: Türk bayrağını görmek isterdim

'Öcalan'ın mesajının içinde bunlarda var ancak bu uygulamalar görüyoruz ki yansımıyor" diyen Erdoğan, "Umuyoruz ki silahlar bıraklılır, sınır dışına geçmek isteyenler geçer' dedi

21 Mart 2013 18:18

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakan'ı Mark Rutte ile yaptığı ortak basın açıklamasında, Diyarbakır'da düzenlenen  Nevruz kutlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, miting alanında, Türk bayrağının olmamasını eleştirdi.

Bu süreci olumsuz etkilemek isteyen bazı marjinal gruplar var.  Bu süreç, terör üzerinden beslenen grupların oyununu bozan sürectir. Diyarbakır'da yapılan böyle bir çözüm süreci mitinginde türk bayraklarının olması gerekirdi. Olmayısı aslında hâlâ bu süreci olmsuz etkileme gayreti içinde olanların provokatif yaklasımıdır. Türk bayrağının mitingde olmaması mesaja ters düşüyor.

Nevruz kutlamasında okunan PKK lideri Öcalan'ın mesajındaki, 'silah bırakma çağrısının nasıl  değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Erdoğan, Bu açıklamayı olumlu gelişme olarak görüyorum. Ancak aslolan uygulamadır. Ne olacağı önemlidir. Öcalan'ın ifadeleri ne denli karşılık bulacak onu en kısa zamanda görmeyi arzu ederiz. Uygulamaya geçtiği anda hava değişecektir. İfadelerde yatan birçok mesaj, bizim aylardır söylediğimiz sözler. Silahlar bırakılmalıdır. Habur'da bazı örneklerini yaşadık. Ülkemizi terk etmeleridir. Terk etmeleri durumunda, güvenlik güçlerimizin de operasyon yapma lüksü yoktur. Ta ki bu tür eylemler olmasın. Onun için mesajlar, bizim sürekli söylediğimiz mesajlarla örtüşüyor. Doğrusu, orada çözüm süreci doğrultusunda bayrağımızı görmek isterdim. Milletimin bütünün arzusudur. Bu ciddi bir eksiklik olmuştur. Şov olsun diye söylemiyorum." cevabını verdi.
 

ETİKETLER

başbakan erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24