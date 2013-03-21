Erdoğan'dan Diyarbakır'daki Nevruz'la ilgili ilk açıklama: Türk bayrağını görmek isterdim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakan'ı Mark Rutte ile yaptığı ortak basın açıklamasında, Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, miting alanında, Türk bayrağının olmamasını eleştirdi.

Bu süreci olumsuz etkilemek isteyen bazı marjinal gruplar var. Bu süreç, terör üzerinden beslenen grupların oyununu bozan sürectir. Diyarbakır'da yapılan böyle bir çözüm süreci mitinginde türk bayraklarının olması gerekirdi. Olmayısı aslında hâlâ bu süreci olmsuz etkileme gayreti içinde olanların provokatif yaklasımıdır. Türk bayrağının mitingde olmaması mesaja ters düşüyor.

Nevruz kutlamasında okunan PKK lideri Öcalan'ın mesajındaki, 'silah bırakma çağrısının nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna Erdoğan, Bu açıklamayı olumlu gelişme olarak görüyorum. Ancak aslolan uygulamadır. Ne olacağı önemlidir. Öcalan'ın ifadeleri ne denli karşılık bulacak onu en kısa zamanda görmeyi arzu ederiz. Uygulamaya geçtiği anda hava değişecektir. İfadelerde yatan birçok mesaj, bizim aylardır söylediğimiz sözler. Silahlar bırakılmalıdır. Habur'da bazı örneklerini yaşadık. Ülkemizi terk etmeleridir. Terk etmeleri durumunda, güvenlik güçlerimizin de operasyon yapma lüksü yoktur. Ta ki bu tür eylemler olmasın. Onun için mesajlar, bizim sürekli söylediğimiz mesajlarla örtüşüyor. Doğrusu, orada çözüm süreci doğrultusunda bayrağımızı görmek isterdim. Milletimin bütünün arzusudur. Bu ciddi bir eksiklik olmuştur. Şov olsun diye söylemiyorum." cevabını verdi.

