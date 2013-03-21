Bahçeli: Diyarbakır'daki Nevruz'u tanımıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlaması ile ilgili olarak ağır konuştu. Bahçeli, "Türkiye'nin içine çekildiği bunalım, buhran ve bühtanla dolu çözülme süreci bugün tam bir şova ve meydan okumaya dönüşmüştür"

Bahçeli, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmenin devamında, "Bugün Diyarbakır, Başbakan ve hükümetinin bölücülere sağladığı geniş imkânlara tartışmasız şekilde sahne olmuş ve neticede millet varlığı kuru tehditlere muhatap kalmıştır. İmralı'da yatan teröristbaşının, Başbakanla aynı ağız ve üslupla bütünleştiği, benzer hedeflere yöneldiği ve müşterek ihanet komisyonunun düşüncelerini dillendirdiği yeniden, bir kez daha ayan beyan ortaya çıkmıştır. Başbakan ve hükümeti, Türk milletine düşmanlık yaparak stratejik amaçlarına ulaşmaya çalışan PKK nifakını legalleştirmiş ve siyasallaşmasına zemin açmıştır. Artık hükümet milli iradenin değil, İmralı canisi ve Kandil'deki militanların temsilciliğine ve sözcülüğüne hayâsızca talip olmuştur" dedi.