Türkiye, Diyarbakır'da okunacak Öcalan'ın mesajını bekliyor

Abdullah Öcalan'ın Nevruz mesajı Pervin Buldan tarafından Diyarbakır'da öce Kürtçe okundu. Sırrı Süreyya Önder ise, aynı mesajı Türkçe okumaya başladı.

Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözüm süreci için vereceği tarihi mesaj nedeniyle Türk ve dünya basını Diyarbakır Nevruzu'na kilitlendi. Meydandaki kalabalık bir buçuk milyonu aştı.

BDP ve DTK organizatörlüğünde "Öcalan'a özgürlük, Kürt halkına Statü" sloganıyla kutlanacak olan 2013 Diyarbakır Nevruzu’na saatler kala, Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi kente akın etti. Yüzlerce kişi geceden Nevruz alanına giderek önceden yerini aldı.

Dünyanın her yerinden yoğun ilgi olan tarihi kutlamaya basının ilgisi ise üst düzeyde. Yoğun katılım nedeniyle protokol platformunun kapasitesi ek inşaatlarla iki katına çıkartılırken, basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için özel bir alan ayrıldı ve bu alanın iç güvenliği için 150 özel personel görevlendirildi.

5 bin kişi görevlendirildi

Nevruz alanında hazırlıklar gece boyunca da devam ederken, bir milyondan fazla kişinin katılması beklenen kutlama için 5 bin kişi görevlendirildi.

Sabah saat 07.00'da Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen 39 ana noktadan araçlar ring şeklinde saat 12.00'ye kadar Nevruz alanına sefer yapacak. Tarihi Nevruz için çevre ilçe ve illerden gelen binlerce kişi 6 ayrı noktadan yürüyüşle miting alanına giriş yapacak. Çevre il ve ilçelerden gelenler sabah saatlerinde Zümrüt Evleri Kavşağı, Halk Kavşağı, Şato Park'ın bulunduğu ana cadde, karayolları 75'inci yolunda bulunan Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Hamravat Evleri Araç Muayene İstasyonu ve Hamravat Evleri Zana İnşaat'ın bulunduğu noktalarda toplanarak Nevruz alanına yürüyüşe geçti. Aralarında BDP ve DTK Eş Başkanları, milletvekilleri, Kuzey Irak, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden gelen konukların da yer aldığı grup ise, Hamravat Evleri Zana İnşaat önünden saat 09.00'da yürüyüşe geçecek.

Tarihi Nevruz için Muş, Van, Bitlis, Erzurum ve Ağrı’dan polis ve zırhlı araç sevkiyatının yapıldığı kente TOMA, akrep, sinyal kesici jamer araçlarının yanı sıra aralarında 8 otobüsün de bulunduğu 20'ye yakın araç ve çok sayıda polis sevk edildi.

Otellerde yer kalmadı

Çözüm sürecinin önemli bir halkası olarak görülen bugünkü nevruz kutlaması için Diyarbakır’a yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi geldi. Günler öncesinden yer ayırtılması nedeniyle kentteki tüm otel ve misafirhanelerler günler öncesinden doldu. Yer bulamayanlar misafirhaneler ve evlerde konuk edildi. Diyarbakır’a çevre il ve ilçelerden binlerce kişinin akın etmesi nedeniyle saat 02.00’ye kadar restoranlar dolup-boşaldı.

Kentteki lokantacılar başta olmak üzere, gıda maddesi satan marketler ve işyerleri müşteri akınına uğradı. Seyyar satıcılar bir yılda yaptıkları işi, nevruz nedeniyle bir iki günde yaptı.

Diyarbakır caddelerinde iki gündür büyük kalabalıklar oluşurken, kentte tam bir bayram havası esmeye başladı. Bu sabah erken saatlerde başlayan kutlamalara gelenler gelenler BDP’nin görevlendirdiği 5 bin kişi tarafından yönlendirildi. Üzerlerinde yöresel bayramlık kıyafetleri giyen binlerce erkek ve kadın belediyenin tahsis ettiği otobüslerle ücretsiz olarak taşındı.

'Evlerinizi misafirlere açın'

Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarını izlemek için 100'ün üzerinde yabancı, 500'ün üzerinde gazeteci akretide yaptırdı. Kentteki 1568 odada bulunan 2 bin 900 yatağın tümü doldu. BDP'liler Diyarbakırlılar'a çağrı yaparak, evlerini konuklarına açmasını istedi.

Nevruz alanındaki afiş, mesaj ve fotoğraflar

Diyarbakır'daki Nevruz Alanı ve kurulan platforma çeşitli afiş ve sloganlar asıldı. Konuşmaların yapılacağı platformun bir tarafına, İmralı'da görüşmeler sürdürülürken Diyarbakır'in Lice ile Mardin'in Nusaybin'in İlçesi'nde yapılan operasyonlarda öldürülen PKK'nın sözde Diyarbakır bölge sorumlusu Ethem Karabulut ve Mardin sözde bölge sorumlusu Şirin Cebe'nin fotoğrafları asıldı. Karabulut ve Cebe'nin fotoğraflarının yanına ise yine 17 Mayıs 1979 yılında Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde işkenceleri protesto ederek kendilerini yakan Necmi Öner, Eyşref Aynık, Ferhat Kurtay ve Mahmut Zengin'in fotoğrafları asıldı. Platformun diğer tarafına ise, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez ile çatışmalarda öldürülen 2 kadın PKK'lının fotoğraflarının asıldığı görüldü. Plotformun üzerine ise, Kürtçe, "Çözüme de direnişe de hazırız" yazılı pankart asıldı.

Nevruz alanının çevresine ise üzerinde, "Başur Azad'e, Rojava Azad'e, İsal we Serok ve Bakur Azad bibin (Kuzey Irak -Güney özgür, Suriye Kürtdistanı özgür, bu yıl Başkan Apo ve Kuzey'de (Türkiye) özgür olacak), 'Müzakereye de, mücadeleye de hazırız", "Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşam inşa Nevrozu kutlu olsun', 'Bu halk gençliği, kadınıyla bir bütün önderliği ile özdeşleşmiştir', 'Savaşta da barışta da seninleyiz ey serok (Başkan)', 'Kürt halkı gerillasıyla bir bütünen önderliğini özgürleştirecektir', 'Ortadoğu'nun barış mimarı önderliğe bin selam', 'Dünyaya dedik, emperyalistlere seslendik bu güneş ile ısınacaksınız' ve 'Güneşin etrafında ateş çemberiyiz' yazılı pankart ve dövizler tertip komitesi tarafından asıldı.

Emniyet müdürünün kutlama mesajı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, telsizden yaptığı anonsla, görev yapacak polislerin kanunlar çerçevesi içinde vatandaşların huzurunu temin için görev yapmalarını istedi. Güven, "Hem halkımızın hem sizin nevruzunuzu kutluyorum" dedi.

Emniyet Müdürü'nden denetim

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven de Nevruz Parkı'na gelerek incelemelerde bulundu. Nevruz'u kutlayan Recep Güven, zabıta ekipleri ve vatandaşlarla sohbet etti, ikram edilen çayı içti.

Polis ekiplerine ''Vatandaşın huzurunun bozulmaması için tüm tedbirleri alın'' talimatını veren Emniyet Müdürü Güven, alandan ayrılırken davul zurna çalan ekiplere para verdi.