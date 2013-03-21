İçişleri Bakanı Nevruz kutlamasını merkezden izledi

İçişleri Bakan Muammer Güler, ülke genelindeki nevruz kutlamalarını, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki Kriz Yönetimi Veri Analizi Koordinasyon Merkezi'nden takip etti.

Güler'i, Emniyet Genel Müdürlüğüne gelişinde Genel Müdür Mehmet Kılıçlar karşıladı. Kılıçlar, Güler'e, yapılması planlanan Uluslararası Polis Eğitim Merkezinin bina girişindeki maket üzerinden bilgi verdi.

Daha sonra Kriz Yönetimi Veri Analizi Koordinasyon Merkezi'ne geçen Güler, başta Diyarbakır olmak üzere çeşitli illerden aktarılan nevruz kutlaması görüntülerini izledi. Güler'e, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile Mehmet Kılıçlar ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

Kılıçlar'dan, nevruz kutlamalarına ilişkin bilgi alan Güler, hazırlanan değerlendirme raporunu inceledi.

Diyarbakır'daki kutlamalarda yapılan Kürtçe konuşmalar, çevirmen tarafından Türkçe'ye tercüme edildi.

İncelemelerini tamamlayan Güler daha sonra Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı.

Emniyet canlı izledi

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki nevruz kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Nevruzun 46 ilde 198 eylem ve etkinlikle kutlandığı belirtilen açıklamada, etkinlikler esnasında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde “Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu” oluşturulduğu ifade edildi.

Ülke genelinde 44 adet 3G canlı yayın sistemiyle 42 il ve 18 ilçenin, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi ile de 34 il merkezinin izlendiği kaydedilen açıklamada, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da canlı yayın araçlarının görev yaptığı belirtildi.

Van, Şırnak, Hakkari ile Yüksekova'nun 3G canlı yayın sistemi ile helikopterden takip edildiği ifade edilen açıklamada, bilgi paylaşımı amacıyla da 48 il emniyet müdürlüğündeki video konferans sisteminin hazır bulundurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, toplanan verilerin analiz edilerek birimlerin araç gereç, malzeme ve personel ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi