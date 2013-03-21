Nevruz alanında Emniyet Müdürü'ne yoğun ilgi

Diyarbakır'da başlayan Nevruz kutlamaları için alanda denetim yapan Emniyet Müdürü Recep Güven'e halktan yoğun ilgi ve sevgi gösterisi vardı.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamasının yapılacağı Nevruz Parkı'nda gruplar toplanmaya başladı.

Nevruz Parkı'nda aralarında BDP 'nin de bulunduğu tertip komitesince düzenlenen Nevruz kutlamasına katılmak için kentin 85 noktasından belediyeye ait araçlarla parka gelen vatandaşlar, bir kilometre mesafedeki güvenlik noktalarında polis tarafından üst araması yapıldıktan sonra alana alınıyor.

Kürtçe ve Türkçe, "Nevruz kutlu olsun" yazılı flamaların asıldığı alana girişler sırasında tertip komitesinin de görevlendirdiği 5 bin kişi güvenlik noktalarından vatandaşların geçişi sırasında polise destek veriyor.

Emniyet Müdürlüğü'nce alanın girişi bariyerlerle kapatılırken, giriş çıkışlar zabıta ekiplerince de denetleniyor. Çok sayıda seyyar satıcı, zabıta ekiplerince park alanı dışında belirlenen yere yerleştirildi.

Çok sayıda televizyon kanalının canlı olarak yayınlayacağı kutlamayı izlemek için yurt içi ve yurt dışından Diyarbakır'a gelen yaklaşık 500 gazetecinin akreditasyon yaptığı belirtildi.

Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven de Nevruz Parkı'na gelerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Güven, zabıta ekipleri ve vatandaşlarla sohbet etti, ikram edilen çayı içti.

Güven, polislerin alana bıçakla girmek isteyen bir kişiyi gözaltına aldıklarını belirtmesi üzerine, "Vatandaşın huzurunu bozacak tüm tedbirleri alın" talimatını verdi.

Bu arada Güven, alandan ayrılırken davul zurna çalan ekiplere para verdi.

Konuşmaların yapılacağı sahnenin önünde Kürtçe, Türkçe, Arapça dillerinde Nevruz'a ilişkin afişler asıldı.

Alanda toplanan gruplar müzik eşliğinde halay çekerek eğlenmeye

başladı.