Diyarbakır 'Barış Newrozu'na hazır, Öcalan'ın mesajı Buldan ve Önder'de

Türkiye'nin gözü, Abdullah Öcalan'dan gelecek mesajın okunacağı Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında. Mesajı iki BDP'li vekil okuyacak.

İmralı’da başlayan görüşmelerin ardından Öcalan’ın Kürt sorununa çözüm içeren mesajlarının Nevruz günü açıklanacağının duyurulması Diyarbakır’da coşkulu bir bekleyiş başlattı. Diyarbakırlı açıklanacak yol haritasının çözümü hızlandıracağına inanıyor.

Rıfat Başaran'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Diyarbakır’ın ‘âkil insanları’ da süreçten umutlu. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar, “En önemli çağrı siyasete ve parlamentoya yapılacak çağrıdır. Böylece sorun İmralı, MİT ve BDP ekseninden çıkacak ve daha geniş bir alanda çözüm aranacak” dedi.

Geçmişte Nevruz öncesi kentte görülen gerilimin aksine, bu kez Diyarbakır sokaklarında kutlama havası hâkim. Diyarbakır’ın âkil insanları bu heyecanı “barışa özlem” olarak değerlendiriyor.

Yeni bir kapı açılacak

HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel ise bu Nevruz’u geçen yıllardan ayıran en büyük özelliğin silahların susacağı bir sürece kapı açılması olduğunu söyledi. Bozyel, “Buna en çok sevinen Kürtler. O nedenle Kürtler şimdi bu gelişme karşısında sevincini saklamıyor. Ancak ihtiyat yok değil. Şu anda temel hak ve özgürlükleri sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle paralel giden bir süreç yok” diye konuştu. GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu da süreci provoke etmeye yönelik adımların elbirliğiyle bertaraf edilmesinin halkın umudunu arttırdığına inanıyor.

30 yılın en önemli adımı

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu yıllar sonra ilk kez Nevruz’un anlamına uygun bir şekilde kutlanacağını söyledi. Ensarioğlu, “Öcalan’ın mesajının devlet eliyle gelip orada okunması son 30 yılın en ciddi adımlarından biridir sanırım” dedi. Diyarbakır gençlerinin vazgeçilmez mekânlarından Sanat Sokağı’nda da en çok konuşulan konu Nevruz kutlamaları. Üniversite öğrencisi Lokman Dinç, yeni bir sürecin başlama ihtimaline karşı sevinçli olduğunu belirtirken bir tedirginliğini de dile getirerek, “Bu kez daha titiz ele alınıyor. Çevremde provokasyon korkusuyla herkes daha dikkatli adımlar atıyor. Bu kez daha farklı bir arayış var. Ama tedirgin olduğum noktalar da var. Kürtlere belli haklarını istiyor ama Türkiye’nin bu hakları vereceğini sanmıyorum. Bu yeniden gerilimi artırabilir” diye konuştu. Nevruz kutlamaları için çevre illerden çok sayıda vatandaş Diyarbakır’daki kutlamalara katılacak. Batman’da yoğun talep üzerine Devlet Demir Yolları, trenlere ek vagon ilave etti. Normalde 400 kişi taşıyan trenin kapasitesi bin kişiye çıkarıldı. Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelecek olan tren, bir nevi Nevruz treni olacak. BTS üyeleri ve vatandaşlar treni Nevruz’u simgeleyen renklerle donatacak. İki milyona yakın kişinin katılmasının tahmin edildiği kutlama için BDP 5 bin kişiyi görevlendirdi. Diyarbakır Emniyeti ise alana uzak noktada güvenlik önlemleri alacak. Diyarbakır Valiliği, çevre illerden kente takviye polis kuvvetlerinin geldiğini açıkladı.

Kutlamalar için yurtdışından çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi davet edildi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi temsilcileriyle birlikte Kuzey Irak’ta faaliyet yürüten bir çok parti ile Avrupa’dan sol parti temsilcileri bugün kutlamalara katılacak. Ancak Türkiye’den siyasi partilere yapılan davet sınırlı tutuldu. MHP Genel Merkezi’ne davetiye gönderilmezken, AK Parti Genel Merkezi’ne de davet gitmedi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu,“Davetiye gönderirken siyasi programlarının yoğunluğundan dolayı katılamayacak partilere davetiye göndermedik” dedi. Mutlu, CHP Genel Merkezi’ne davetiye gönderdiklerini ancak CHP’nin de “yoğunluk” nedeniyle bu daveti geri çevirdiğini söyledi.

5 sayfalık barış mektubu

Diyarbakır’da bugün yapılacak Nevruz kutlaması, barış süreci için bir dönüm noktası. İmralı görüşmeleri sürecinde Abdullah Öcalan’dan beklenen geri çekilme çağrısı ve silah bırakmayla tamamlanacak yol haritası, bugün Diyarbakır’daki kutlamada okunacak. Öcalan’ın tarihi çağrısını içeren mektup 5 sayfa. Mektup, MİT ve bakanlık üzerinden BDP’ye ulaştırıldı. Mektubun okunmasıyla, 3 basamaklı yol haritasının ilk basamağına resmen adım atılmış olacak. Öcalan, süreçle ilgili detayları ve görüşlerini paylaştıktan sonra PKK’ya net mesaj verecek: Hemen çatışmasızlık ilan edin. Çatışmasızlığın ilanıyla birlikte Türkiye’deki 4 bine yakın PKK’lının sınır dışına çekilmesi de başlayacak. Bu sürecin fazla uzamadan 3 ay içinde tamamlanması istenecek. Mektup iki BDP’li tarafından hem Türkçe hem Kürtçe okunacak. Nevruz töreninde mektubu okuyacak kişilerin, son İmralı görüşmesine giden üç isimden ikisi olduğu dile getiriliyor. Son görüşmeye BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder gitmişti. Kürtçe metni Pervin Buldan’ın okuması bekleniyor.