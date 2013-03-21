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Lice'de dağdan inen PKK'lılar Nevruz kutlaması yaptı

PKK'lılar Diyarbakır'daki kutlamalar için dağdan indi...

21 Mart 2013 12:45

Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde çok sayıda kişi dün gece Nevruz’u kutlamak için büyük bir ateş yaktı.

BDP Lice İlçe Başkanı Harun Erkuş, Lice Belediye Başkanı Fikriye Aytin, MEYA-DER Başkanı Leyla Ayaz ve Lice, Bismil, Kocaköy, Hazro, Diyarbakır merkezden ve civar köylerden 5 bini aşkın kişi düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı.

Kutlama havanın kararmasıyla birlikte yakılan Nevruz ateşiyle başladı. Nevruz alanında havai fişekler patlatıldı.

ANF'nin haberine göre kutlamada konuşan BDP Lice İlçe Başkanı Harun Erkuş, halkın Nevruz'unu kutladı. Bu sırada Lice kırsalından bir grup PKK ’lı da kutlama alanına geldi. Yüzünü puşiyle kapatan bir PKK’lı eline aldığı mikrofonla konuşma yaptı. Konuşmasında örgüt propagandası yapan PKK'lı, yaşanan barış sürecinin, PKK'nın verdiği mücadele sonucu başladığını iddia ederek '"Halkımızın bundan sonrada, sürecin getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyoruz." dedi.

PKK’lılar yaptıkları konuşmanın ardından alandan ayrılırken, dağların eteklerinde ise otomatik silahla havaya ateş açıldığı görüldü. Kutlama, yerel sanatçıların söylediği ezgiler eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

 

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