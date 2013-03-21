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Namık Durukan'ın Nevruz maydanında girişi engellenmek istendi

Namık Durukan'ı Nevruz meydanına almak istemeyen yetkililer Can Dündar'ın araya girmesi ile ikna oldu

21 Mart 2013 14:02

Newroz Meydanı'nda basına ayrılan bölüme Milliyet gazetesinin İmralı zabıtları haberini yapan muhabiri Namık Durukan alınmak istenmedi. Milliyet yazarı Can Dündar'ın müdahalesiyle ikna olan yetkililer Durukan'ın alana girmesine izin verdi.
 
İmralı'ya yapılan ikinci ziyarette BDP Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan ile Abdullah Öcalan'ın görüşmelerinin tutanaklarının Milliyet gazetesinde yayınlanmasının ardından 'sürece sabotaj' tartışmaları başlamıştı. Hasan Cemal'in Milliyet'ten ayrılmasına kadar uzanan süreç sonunda BDP'den iki Parti Meclisi üyesi istifa etmiş, bir çalışan işten çıkarılmıştı. Ayrıca tutanakların fotoğraflarını çekerek çoğalltığı belirtilen bir DİHA muhabiri de işten çıkarılmıştı.

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