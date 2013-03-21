Öcalan'ın tarihi çağrısı dünya basınına nasıl yansıdı?

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın okunan mesajı dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, hapisteki Abdullah Öcalan'ın "tarihi" bir açıklamayla "ateşkes" ilan ettiğini belirtti. Guardian gazetesi'de "Kürt lider ateşkes ilan etti" başlığını attı.

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın, 'Çatışmazlık ve PKK'lı grupların Türkiye dışına çıkışı' kararı BDP milletvekili Sırrı Süreya Önder tarafından Türkçe, Pervin Buldan tarafından ise Kürtçe okundu.

Öcalan'ın "tarihi" açıklaması dünyanın önde gelen medya kuruluşları tarafından da "flaş" haber olarak verildi.

BBC: PKK lideri Öcalan'dan 'Ateşkes' çağrısı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, hapisteki Abdullah Öcalan'ın "tarihi" bir açıklamayla "ateşkes" ilan ettiğini yazdı. Haberde, Öcalan'ın açıklamasının "Çatışmazlık ve PKK'lı grupların Türkiye dışına çıkarılmasını" öngördüğü belirtildi. Türkiye'nin Güneydoğusu'ndaki çatışmalarda son 30 yıl içerisinde 40 bin kişinin öldüğü vurgulanarak, daha öncede defalarca "ateşkes" ilan edildiği ancak her defasında başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Guardian: Öcalan ateşkes ilan etti

İngilizlerin saygın gazetelerinden Guardian, Öcalan'ın açıklamasını "Öcalan ateşkes ilan etti" başlığıyla verdi. Haberde, Kürt ayrılıkçıların son 30 yılın en kritik adımını bugün atarak "ateşkes" ilan ettiği belirtildi.

Reuters: Öcalan'dan 'çekilin' çağrısı

Uluslararası haber ajansı Reuters, Abdullah Öcalan'ın açıklamasını "flaş" olarak abonelerine duyurdu. Reuters, hapisteki Öcalan'ın, "PKK'lılardan Türkiye'den çekilmeleri"ni istediği belirtildi. Kürt politikacılar tarafından okunan Öcalan'ın açıklamasında, "silahların susması ve siyasetin ön plana çıkması" çağrısı yaptığı vurgulandı.

El Cezire: PKK liderinden 'ateşkes' çağrısı

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarını canlı bağlantılarla izleyicilerine aktardı. El Cezire, hapisteki Abdullah Öcalan'ın uzun soluklu bir "ateşkes" çağrısında bulunduğunu belirtti. Haberde, Öcalan'ın bu çağrısı sonrası Türkiye'de 30 bin kişinin hayatına mal olan çatışmanın çözümü konusunda büyük bir adım atıldığı vurgulandı.

Der Spiegel: Öcalan 'silahlar sussun' dedi

Alman Der Spiegel dergisi internet sayfasında ilk sıralarda verdiği haberde, 30 yıllık bir çatışma sonrasında PKK'lı militanların geri çekileceğini belirtti. Haberde, hapisteki Öcalan'ın "ateşkes" çağrısı yaptığı vurgulandı. Öcalan'ın açıklamasında "silahların susma zamanının geldiğini ve Kürt sorununun çözümüne siyasi bir çözüm" çağrısı yaptığı da belirtildi.

Russia Today: 'Ateşkes' çağrısı

Rusya'nın İngilizce yayın yapan televizyonu Russia Today, Türkiye'deki 30 yıllık çatışmayı sona erdirmek için Abdullah Öcalan'ın "ateşkes" çağrısı yaptığını belirtti. Öcalan'ın "tarihi çağrısı"nda "Tek bir yaşama mal olmadan bu silahlı çatışmayı çok hızlı bir şekilde çözmek istiyorum" dediği vurgulandı.