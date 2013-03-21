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Öğrenciler Nevruz ateşine düştü!

Kars'ta öğrenciler ateşin üzerinden tek tek atlamaya başladı. Bu sırada aynı anda atlayan ve havada çarpışan iki öğrenci ateşin içine düştü

21 Mart 2013 14:28

Kars'ta Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen Nevruz etkinliklerinde havada çarpışan iki öğrenci ateşin içine düştü. Yürekleri ağızlara getiren olayda, öğrencilerin atik davranması olası faciayı önledi.

Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile velilerin katıldığı programda nevruzun kültürümüzdeki önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Alpaslan Çeçen, okulda ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Kültürümüzde önemli yere sahip olan bu günü kutlamak ve çocuklara bu bilinci aşılamak adına organizasyonun büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gelecek yıllarda daha güzel programlarda birlikte olmayı temenni ediyoruz" dedi.

 

Öğrenciler ateşe düştü

 

Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı, öğrenciler ateşin üzerinden tek tek atlamaya başladı. Bu sırada aynı anda atlayan ve havada çarpışan iki öğrenci ateşin içine düştü. Yürekleri ağızlara getiren olayda öğrencilerin atik davranması olası faciayı önledi. Kazanın ardından öğrenciler ateşin üzerinden atlamaya devam etti.

Etkinlik kapsamında yapılan çuval, yumurta, halat çekme ve yoğurt yeme yarışları izleyenleri kahkahaya boğdu. Tören, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

 

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