Karar yazarı Akyol: Prof. Dr. Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması, daha liyakatlisi bulunamadığından değil, belli ki, partili olmasından

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'den milletvekilliği ve belediye başkanlığı aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasına ilişkin olarak, "Sayın Bulu’nun BOÜ’ye rektör olarak atanması, daha liyakatlisi bulunamadığından değil, belli ki, partili olmasındandır." görüşünü savundu.

Akyol, "Prof. Bulu’nun akademik vasıflarına sahip profesörler elbette BOÜ içinde vardı. Prof. Bulu, BOÜ gibi kurumlaşmış bir üniversiteye değil de ‘gelişmekte olan’ bir üniversiteye atansaydı, daha uygun ve başarılı olabilirdi; bildirisinden bunu anlıyorum. Ama BOÜ kendi içinden rektör çıkarma kapasitesine, geleneğine, liyakatine fazlasıyla sahip bir üniversitedir. Sayın Bulu’nun BOÜ’ye rektör olarak atanması, daha liyakatlisi bulunamadığından değil, belli ki, partili olmasındandır. AK Parti’nin ilçe teşkilatlanmasında görev almış, aday olarak da seçimlerde çalışmış." düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Mesele, kişiler meselesi değil. Mesele siyasi tercihin akademik değerlerden önce gelmesidir. Bunu ideolojik tercih olarak öbür yönde 9. Cumhurbaşkanı Sayın Sezer de yapardı ve ben onu da eleştirirdim. O zamandan bugüne, 'Bilim ve Yanılgı' adlı kitabımda rektör atamalarına Cumhurbaşkanı’nın da YÖK’ün de karışmayacağı, köklü, büyük üniversitelerde elit bilim kurullarının ya da bu nitelikte bağımsız mütevelli heyetlerin rektör atamasını savunuyorum." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Tartışmaların odağındaki Prof. Bulu: Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Melih Bulu kimdir?

TIKLAYIN | Eski AKP'li vekil adayının Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına tepki: Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yeni rektör atamasına karşı eylem kararı

TIKLAYIN | Boğaziçi hocalarından rektör atamasına tepki: Kabul etmiyoruz!

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz ediyorlar; talepleri neler?

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden rektör atamasına karşı eylemde: "AKP elini üniversiteden çek"

TIKLAYIN | Polis müdahalesi sırasında fenalaşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden polise: İnsan mısınız siz