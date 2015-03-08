Jet Fadıl'a çete soruşturması

Kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen ve bitiremediği Bayrampaşa’daki Caprice Gold projesiyle yeni mağduriyetlere sebep olan Fadıl Akgündüz hakkında “çete” soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 25 Caprice Gold mağduru adına 22 Ocak 2015’te başvuran Papakçı Hukuk Bürosu, Akgündüz’ün de aralarında bulunduğu 5 isme “nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” suçlaması yöneltti.

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Başsavcılık tarafından soruşturma dosyası Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na verildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Karpınar, mağdur avukatlarından bilgi- belge talep etti. 19 Şubat 2015 tarihli resmi yazıda mağdurlardan istenen belgeler şöyle:

- Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Limited Şirketi’ne ne kadar ödeme yaptıklarının ayrı ayrı belirtilmesi, buna ilişkin belgeler.

- Bugüne kadar satın almış oldukları devre mülklerden ne miktarda kira geliri elde ettiklerinin ayrı ayrı belirlenmesi, buna ilişkin belgeler.

- Her bir müvekkilin ne miktarda zarara uğradığının açık ve net olarak belirtilmesi.

Soruşturmaya terör bürosunun bakmasını değerlendiren mağdur avukatlarından Dr. Acun Papakçı, “Cumhuriyet Savcılığı tarafından şikâyet edilenlerce daha bitmemiş olan olmayan gayrimenkullere ilgili olarak kira ödemesi yapıldığının tespit edildiği ve şikâyetimiz ile ilgili olarak bu yönde bir araştırma yapıldığı anlaşılmaktadır. Tanju Çolak basında Caprice Gold adı altında satılan gayrimenkullere ilişkin kayıtların Akgündüz’ün bilgisayarında bulunduğunu ve kendisi tarafından her istendiği an değiştirildiğini ifade etmiştir. Satışların zorunlu olmasına rağmen tapu dairelerinde değil otellerde yapılması ve binlerce kişiye tapu verilmemiş olması, aynı gayrimenkullerin defalarca farklı kişilere satılmış olabileceğini göstermektedir. Cumhuriyet savcılığı tarafından gayrimenkullere ilişkin kanuna aykırı para toplandığı düşünülmektedir. Bu aşamada şirketin mal kaçırma riskine karşı, şirket mal varlığına tedbir konulması gerektiği düşünülmektedir. Cumhuriyet savcılığına bu yönde de bir talepte bulunulacaktır” dedi.

Soruşturulacak 5 isim şöyle:

- Fadıl Akgündüz.

- Avniye Obud.

- İbrahim Obud.

- Tanju Çolak

- Abdurrahman Akarsu.