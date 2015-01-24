Jet Fadıl ve Tanju Çolak hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvuran 25 Caprice Gold mağduru kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak tanınan Fadıl Akgündüz ve bir dönemin en ünlü futbolcularından Tanju Çolak hakkında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, Caprice mağdurlarının avukatı Dr. Acun Papakçı, “Dünyada bilinen ve dolandırıcılık olduğu kabul gören Ponzi sistemiyle” yatırımcıların kandırıldığını iddia ederek şikâyet edilen 5 isim hakkında “kamu davası açılmasını” ve “mallarına el konulmasını” talep etti. Papakçı, “Şikâyet edilenlerden Tanju Çolak şirketin pazarlama müdürü olarak yatırımcılara devremülk pazarlanması anında suç örgütüne katılmıştır” dedi.

Ponzi sistemi nedir? Ponzi sisteminin adı ve özelliği özetle şöyle: “Ponzi sisteminin kurucusu Charles Ponzi, İtalyan asıllı bir Amerikalıdır. Ponzi sahte çek nedeniyle tutuklanmış, hapisten çıktıktan sonra yasadışı olarak İtalyanları Amerika’ya soktuğu için tekrar hapse girmiştir. Ponzi sisteminin en önemli özelliği, yapılan yatırımların karşılığında kâğıt üzerinde yüksek kâr vaat edilmesidir. Yatırım karşılığında vaat edilen bu getiriler, yeni yatırımcılardan gelen paralar ile finanse edilmektedir. Ponzi sisteminde yatırımcılar kendilerine ödenen paraların yeni yatırımcıların yatırımlarından finanse edildiğini bilmemekte, yüksek kazançlı işler yapılarak kâr sağlandığına ve bölüşüldüğüne inandırılmaktadır. Bu şekilde yatırımcılar Ponzi sisteminin bir parçası olduklarını bilmeden uzun süre sistem içinde yer alarak sistemin işlemesine ve kurucularına çıkar sağlamasında rol oynarlar.

Kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen ve bitiremediği Bayrampaşa’daki Caprice Gold projesiyle yeni mağdurlar yaratan Fadıl Akgündüz’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na önceki gün suç duyurusunda bulunuldu. 22 Ocak 2015 tarihli şikâyet dilekçesi “2015/11724” soruşturma numarasıyla işleme konuldu. Ekleriyle birlikte 561 sayfayı bulan suç duyurusu dilekçesinde şikâyet edilen isimler Memet Fadıl Akgündüz, İbrahim Obut, Avniye Obut, Abdurrahman Akarsu ve Tanju Çolak olarak sıralandı. Mağdurların “nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak” suçlaması yöneltti. Papakçı şunları söyledi:

“Şimdilik 25 mağdur için şikâyetçi olduk. Diğer mağdurlar da dava açılması durumunda müdahil olacaklar. Dilekçede yürütülen faaliyetin dünyada dolandırıcılık olduğu kabul gören ‘Ponzi sistemi’ olduğunu anlatmaya çalıştık. Gerçekten de yatırımcılardan para toplarken devre mülkleri geri kiralayan ve yeni yatırımcılardan gelen paralardan kira ödeyen bu sistemde daha bitmemiş devremülkler için milyonlarca TL kira ödenmesinin söz konusu olduğu, bunun aslında göz boyamak için yapıldığı, yatırımda vaat edilenlerin gerçekçi olmadığı ve bir pembe balon ile yatırımcıların kandırıldığını özetlemeye çalıştık. Bu faaliyeti Jetpa’da cumhuriyet savcılarının nitelikli dolandırıcılık olarak görerek iddianame hazırladıklarını ve hatta mahkûmiyet kararları verildiğini de belgeleriyle belirttik. Bundan sonra iddianame hazırlanarak kamu davası açılmasını bekliyoruz.”

Çolak’tan neden şikâyetçi oldular?

Papakçı, “Kısa bir süre önce Akgündüz’den şikâyetçi olduğunu açıklayan Tanju Çolak’tan neden şikâyetçi oldunuz” sorusunu ise şu sözlerle açıkladı: “Şikâyet edilenlerden Tanju Çolak şirketin pazarlama müdürü olarak yatırımcılara devremülk pazarlanması anında suç örgütüne katılmıştır. Capricegold spor ve satış koordinatörü olarak şirkette çalışmaya başlayan Çolak, aylık 60 bin TL maaş ödenmesi üzerine anlaşılmıştır. Çolak binlerce yatırımcıya devremülk satılmasında doğrudan rol oynamıştır. Bu nedenle TCK m.20/II uyarınca suç işlemek amacıyla kurulan örgüte katılmış ve çıkar sağlamıştır.”