Jet Fadıl’dan Erdoğan'a mektup: Paralel yapı bana suikast düzenledi

En son Maldivler’deki tatil projesi de hayal kırıklığı ile sonuçlanan işadamı Fadıl Akgündüz Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup kaleme aldı. Akgündüz mektubunda “2011 seçimlerimden iki gün önce bana bir ‘suikast trafik kazası’ düzenlendi” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Akgündüz mektubunu Caprice Termal otelin internet sitesinden basına duyurdu. Akdüngüz mektubunda zamanında üretmeyi planladığı ‘İmza’ isimli otomobil projesinin milletvekilliği elinden alındığı için yarım kaldığını belirtti ve Maldivler’deki hüsranla sonuçlanan son projesinde de haksızlığa uğradığını belirtti.

İşte Akgündüz’ün uzun mektubunun bir özeti:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Adayımız,

İstanbul İl Teşkilatı’nın bayramlaşma programında mazlumun yanındaki duruşunuzu ikrar eden kıymetli sözlerinizi dinledikçe duygulandım ve size bu mektubu yazmak istedim. Ak Parti’ye destek sağlamak için büyük çaba sarf ediyorum.

İmza projesi

Güneydoğu’daki beş vilayette otomobil fabrikası kurmak için harekete geçtik. Sektörün gerektirdiği önemli harcamaları yaptık ve neticesinde Türkiye’nin ilk dünya otomobili İmza’yı Ekim 1999’da kamuoyuna sunduk. İmza 200’ü aşkın ülkeden 300 distribütörlük talebi aldı. Anayasa ve Milletvekilliği Kanunu’na aykırı bir şekilde milletvekilliğimi düşürülerek cezaevine konulmam nedeniyle Almanya’daki otomobil fabrikası projemiz yarım kalmıştı.

Paralel yapıya karşı dik durduk

Paralel yapının dershanelerle ilgili yapılan yeni düzenleme konusunda hükümete karşı yürüttüğü saldırgan tavrına en net duruşu sergileyen yegane özel sektör kuruluşu biz olduk.

TRT’yi eleştirdi

TRT tamamen keyfi bir şekilde iki yıl boyunca Caprice Gold reklamlarını yayınlamadı, bize ambargo koydu. Reklam Kurulu tarafından bize haksız yere kasıtlı ve mükerrer büyük reklam cezaları kesildi. Uzun süredir Maliye’den şirketlerimize karşı anlamsız vergi incelemeleri yapan elemanlar bir şey için garip uğraşlar veriyor.

‘Bana suikast düzenlendi’

2011 seçimlerimden iki gün önce bana bir “suikast trafik kazası” düzenlendi. Çünkü paralel yapının müdahaleleri ile çok önemli bir topluluğun uluslararası bir organizasyonu için sponsor olarak şirketimizin İBB’den kiraladığı Sinan Erdem Spor Salonu son günde belediye tarafından iptal edilmişti.

‘Kardeşim demek istiyorum’

Size kardeşim diye seslenmek istiyorum. Ben sizi seviyorum. Ama eskiden sizi bir seviyor idiysen son iki yıldır bu sevgim 10 kat arttı.

Maldivler konusu

İkinci husus olarak da bizim Maldivler Cumhuriyeti’nde yaptığımız bir yatırımla ilgili olarak uğradığımız bir haksızlık var. İki Sayın Bakanımıza da konuyla ilgili olarak bildirimlerde bulundum. Paralel yapının Maldivler projesini nasıl müdahale ettiğini Sayın Bakanlarımıza ilettik. Hükümetimizin Maldivler nezdinde bir an önce gündeme getirmesini bekliyoruz.

‘Bize arsa devredilmedi’

Geçen dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı şirketimizin belediyeden aldığı ve parasını ödediği çok kıymetli büyük bir arsayı bize devretmedi. Bu konuyu parti teşkilatındaki bazı arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Hakkımızı almak için şimdi hukuki mücadele ediyoruz.