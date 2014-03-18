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Fadıl Akgündüz, Cüneyt Özdemir'e canlı yayında para teklif etti

Cüneyt Özdemir, Fadıl Akgündüz'ün para teklifini sert bir ifadeyle reddetti

18 Mart 2014 01:03

"Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz, canlı yayında Cüneyt Özdemir'e para teklifinde bulundu.
Akgündüz , Cüneyt Özdemir ’in hazırlayıp sunduğu 5N 1K programına konuk oldu.
Bir izleyicinin milyonlarca doları cemaate niçin verdiniz sorusuna cevaben Fadıl Akgündüz "Stv'nin kanalı düşecekti yayından, dedilerki 10 bin 20 bin dolar para lazım dediler, kaç para lazım dedim 850 bin dolar civarı dediler ben de iki katını verdim" dedi.
Akgündüz, daha sonra canlı yayında Cüneyt Özdemir'e "İsteyin size de o kadar para vereyim" dedi.
Bunun üzerine Cüneyt Özdemir sert bir ifadeyle bu teklifi reddedip programı bitirdi.

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