Caprice Gold'da 'mağdur' eden Jet Fadıl'dan bu kez de 'helal otel' projesi

Tartışmaya yol açan projelerle adından sıkça bahsettiren Fadıl Akgündüz, en son İstanbul Caprice Gold devre mülk projesinden daire sattı. Ancak vaadettiği kira bedellerini ödemedi, daireleri teslim edemedi.



Zaman'ın haberine göre, Caprice Gold mağdurlarının iddiasına göre Fadıl Akgündüz şimdi de "helal otel" projesiyle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Atakent’te bulunan ‘Halal Home Hotel’ isimli maketten otel projesinin gizli sahibinin Akgündüz olduğunu ileri süren mağdurlar, Caprice Gold’taki haklarına karşılık kendilerine bu projeden daire teklifi geldiğini söyledi.



Akgündüz geçen ay helal konferansına katılarak Malezya’dan gelen katılımcılara bir konuşma yapmış, helal yatırımın önemini anlatmıştı. Caprice Gold mağdurlarına da teklif edilen Helal otelin internet sitesinde ise şu bilgiler yer alıyor: “Halal Home Hotel, ailelerin yaşadığı ve otel hizmeti alan konforlu dairelerden oluşur. Binanın yönetim planı gereği, otelin daireleri günlük ya da haftalık değil, bir yıl ya da daha uzun süreler için kiraya verilebilir.”



Maket fotoğrafların kullanıldığı Halal Home Hotel’in sitesinde 154 oda ve 67 mağazadan oluştuğu bilgisi yer alıyor. Bünyesinde spor salonları ve yaşam merkezi de bulunması planlanan otelde helal vurgusu ön plana çıkıyor. Halal Home Hotel yetkilileri, kendilerinin Caprice Gold’la bağlantısı olmadığını ileri sürdü. Caprice Gold mağdurları ise şunları söyledi: “Bize, ‘Caprice Gold’a yatırdığınız parayı peşinat sayıp size helal otel odası satalım. Ancak Caprice’deki paranız ile oda ücretinin en fazla üçte birini ödeyebilirsiniz’ diye teklifte bulundular. Fiyatı 400 bin lirayı bulan odaların ücreti şişirilmiş. Bu teklif elimizdeki Caprice Gold tapularını almak için Akgündüz’ün bize yeni bir oyunu.”



Ticaret sicili kayıtlarında oteli işleten Halal Home Hotel Gayrimenkul isimli şirket 1 Aralık 2014 tarihinde kurulurken, firmanın sahibi ise Fidan Kırbaş olarak görülüyor. Kırbaş’ın adresi Caprice Gold Otel inşaatının yanı başındaki Bayrampaşa Yaşam Evleri gözüküyor. Ayrıca helal otel bina görseli, Caprice grubun 6 ay önce tanıttığı ev otel binasının kopyası gibi