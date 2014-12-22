Tanju Çolak: Jet Fadıl beni de çarptı

Bir dönem aralarından su sızmayan işadamı Fadıl Akgündüz ile eski futbolcu Tanju Çolak mahkemelik oldu. Çolak, Caprice Gold’taki 40’a yakın devremülküne ait kira alacakları için dava açtı.

Fadıl Akgündüz’e ait şirketlerde bir dönem çalışan, Siirtspor’a başkanlık yapan Tanju Çolak, Akgündüz’ün kızkardeşi Avniye Obut ve yeğenlerine ait Caprice Gold Yatırım ve Didim’deki Caprice Termal Otel’i işleten şirketle mahkemelik oldu.

İlker Akgüngör’ün Vatan’daki haberine göre, Çolak 2010’da Bayrampaşa’da temeli atılan ve tanıtımlarına katıldığı Caprice Gold’tan 40’a yakın devremülk satın aldı. Şirket, Çolak’ın aldığı devremülkler için kira bedeli ödemeyi kabul etti. Ancak Tanju Çolak 2012’de kendisine ait devremülklerin Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ödenmeyen 84 bin 211 liralık kirası için icra takibi başlattı. Caprice Gold Yatırım sözleşme bedelini ödemediğini söyleyerek takibi durdurdu.

60 bin lira maaş

Tanju Çolak bu savunmaya karşılık sözleşmenin feshedildiğinin kendisine bildirilmediğini ifade etti. Mahkeme dosyayı 2 mali müşavir ve 1 bilgisayar uzmanından oluşan bilirkişi heyetine gönderdi. Caprice Gold Yatırım’ın bilgisayarları ve ticari defterlerinde inceleme yapan bilirkişi heyeti, Tanju Çolak’ın sözleşmenin feshedilmediği kanaatine vardı. Caprice grubuyla Tanju Çolak arasındaki ikinci dava Çolak’ın satış ve spor koordinatörü olarak Eylül 2010’da 60 bin lira maaşla işe başladığını iddia ettiği Didim’deki Caprice Termal Palace Oteli’nde doğan alacaklarının ödenmemesi nedeniyle açıldı. Didim 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada Çolak, fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, maaş ve ‘inkar’ tazminatı alacaklarına karşılık toplamda 20 bin liralık alacağının tahsili için davacı oldu. Davanın bir sonraki duruşması Mart 2015’te yapılacak.

Alacağı Tanju’dan talep edebilirler

Türkiye ve yurtdışındaki birçok Jetpa mağdurunun avukatı Dr. Acun Papakçı, Vatan’a şöyle konuştu:

“Şu anda mağdur olan Tanju Çolak’tan etkilenerek ya da görüşerek Caprice Gold Yatırım’dan devremülk alan kişiler, şirketin satış sorumlusu olduğunu iddia eden Çolak’tan da alacaklarını talep edebilirler. Aynı durum Caprice Yatırım şirketinin Reklam yüzü olarak faaliyet gösteren, insanlara bu devremülkleri pazarlayan tüm ünlüler ve siyasiler için de geçerli olacaktır.”

4 yıldır bitirilemedi

2010 yılında başlanılan Bayrampaşa’daki Caprice Gold Otel’in inşaatı 4 yıldır tamamlanamadı. Kanunların öngördüğü inşaat tamamlama süresini 2 yıl geçen Caprice Gold Oteli’nde 12 bin kişiye maketten devremülk satıldı. Bu satışlardan Akgündüz’ün kızkardeşi, eniştesi ve yeğenlerine ait olan şirket 1 milyar lira satış geliri elde etti. Otel inşaatına 200 milyon lira masraf yaptığı belirtilen şirkete, reklam, kira ve şirket harcamaları dışında yaklaşık 500 milyon liradan fazla para kaldığı iddia ediliyor. Caprice Gold’tan devremülk alan yatırımcılar yaklaşık 8 aydır kira ödemesi alamadıklarını belirtirken bir grup yatırımcı ise tapularının verilmediğinden şikayet eden mağdurlar dernek kurdu.

Hisseleri yeğenine devredip tüyüyor

Jetpa mağdurlarının Jetpa Holding A.Ş. ve Fadıl Akgündüz aleyhine başlattığı icra takibinden iflas ilanı çıkmasıyla birlikte Akgündüz’le bağı olduğu iddia edilen şirketlerde değişim başlamıştı. Mağdurlar, Akgündüz’ün kardeşi ve yeğenlerine devrettiği şirketlerle organik bağ içinde olduğunu ispat etmiş Yargıtay’da bunu onaylamıştı. Jetpa’nın iflas kararıyla mağdurlar, alacaklarını Didim’deki Caprice Termal Otel ve Bayrampaşa’da inşaat halindeki Caprice Gold Oteli’nden tahsil etmeye çalışacak. Ancak bu şirketler arasında işleyen ve para getiren en önemli yapı olan Didim’deki Caprice Termal Otel’in ortağı olan şirket, Akgündüz’ün ev hanımı olarak bilinen ablası Avniye Obut’un kızı Nurdan Atağan’a devredilmişti.