Mağdurların avukatı: Fadıl Akgündüz mal kaçırıyor

Cübbeli Ahmet Hoca’yı devre mülk otelin açılışına davet edip dindar kesime satışı için fetva alan, binlerce kişiden 1 milyar lira topladığı öne sürülen Fadıl Akgündüz’ü mal kaçırmakla suçlayan mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı, “Jet-Pa’nın 1990’lı yıllara özgü para toplama sistemine, 2010’lu yılların gayrimenkul modasına uygun şekilde makyaj yapılmıştır” dedi.

Hürriyet gazetesinden Ali Dağlar'ın haberine göre, Papakçı Didim’deki Caprice Termal otelin, Akgündüz’ün ablası ve eniştesi tarafından Nurdan Atağan’a 15 Ekim 2014 tarihinde devredildiğini, bunun bir mal kaçırma operasyonu olduğundan şüphelendiklerini, mağdurların dernekleşme aşamasında yapılmasının da dikkat çekici olduğunu belirtti.

Abla ve enişte termal oteli devretti

Avukat Dr. Acun Papakçı, Fadıl Akgündüz için “mal kaçırmasından şüpheleniyoruz” dediği işlemle ilgili belgeler sunup şu açıklamayı yaptı:

“Caprice Gold’un Bayrampaşa’daki inşaatını yapan ve yatırımcılara devre mülk satan Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Tur. ve İnş. Tic. Ltd. şirketi. Şirketin (Caprice Gold Yatırım) eski unvanı Mai Turizm İşletmeciliği İnş. San. ve Tic. Ltd. idi. Mai Turizm, Didim’deki Caprice Termal otelin sahibi Aytepe Turizm’i (Akgündüz’e ait) düşük bedelle (3 milyon TL) satın alan, Fadıl Akgündüz’ün ablası Avniye Obut (ev hanımı) ve eniştesi İbrahim Obut’un (emekli memur). Bu devir de Jet-Pa’dan mal kaçırma olarak algılanmış, iptal davası var. Bu şirketin de mal kaçırdığından şüpheleniyoruz. Çünkü Caprice Gold Yatırım’ın yüzde 99 ortağı olduğu Capricetermal Turizm Ticaret Ltd. (Caprice Termal), 29.04.2014 tarihli genel kurul kararı ile Nurdan Atağan’a devredilmiş, bu devir 15 Ekim 2014 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Sadece Caprice Gold Yatırım değil, İbrahim Obut da hissesini Atağan’a devretmiştir.

Kartopu sistemi

Sistem şöyle işliyor. Yatırımcılara Caprice Gold Yatırım tarafından devre mülk satılıyor, satılan devre mülkler için satın alana kira ödeniyor. Aynı Jet-Pa’da olduğu gibi yatırımcılardan belirli miktar karşılığında yüksek getiri sunulan bir para toplama faaliyeti yürütülüyor. Jet-Pa’daki paraların iade edileceği garantisi yerine bu kez Caprice’de yatırımcılara devre mülk tapuları veriliyor. Şirkete devre mülk karşılığı para yatıranlar, buradan yüksek kira alıyor, bir tür kar topu sistemi. Caprice Gold’un Bayrampaşa’daki binasının kaba inşaatı sürdükçe, insanlar bunun tamamlanacağını düşünüp, kira da alamamalarına rağmen taksitlerini ödemek durumunda kalıyor. Kaba inşaat bile süresinde bitirilememişken (3 yılda teslim şartı vardı, 5 yılı geçti), bu inşaatın asıl para tutan ince işlerinin hangi gelirle karşılanacağı bilinmiyor. Çünkü sadece para toplama ile finanse edilen bir sistemden, kira dahi ödenemeyecek duruma gelindi. Zamanında bitirilemeyen bu inşaat nedeniyle 1 milyar TL gibi ceza kesildiği söyleniyor. Şirketin hangi borçlar altına girdiği de belli değil. Jet-Pa’nın 1990’lı yıllardaki para toplama sistemine, 2010’lu yılların gayrimenkul modasına uygun şekilde makyaj yapılmıştır.

Mahkeme kazanılıyor ama şirketin içi boş

Ayrıca devre mülk satımında Jet-Pa Ortaklığı da hisse takası adı altında yapılmakta, bu şekilde Jet-Pa alacaklısına devre mülk verilerek dava açmalarının önüne geçilmek istenmektedir. Bu nedenle şirkete giren para ile çıkan para arasında bir dengesizlik oluşmaktadır. Yatırımcılar devre mülk satın aldıkları Caprice Gold Yatırım’a başvurup alacaklarını isteyecek. Alacakların tahsilinde problem o gün ortaya çıkacak. Bugün Jet-Pa yatırımcıları davalarını kazanıyor ancak milyonlarca Avro alacağını tahsile etmek istediğinde içi boşaltılmış bir şirketle karşı karşıya kalıyor. Aynı sorunun yaşanmaması için Caprice Gold Yatırım’ın mal varlıkları devirlerinin sıkı şekilde takip edilmesi ve mal kaçırma amaçlı olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Caprice Gold yatırımcılarının örgütlenmeye başladıkları zamana denk gelen, Caprice Termal şirketinin devri bu anlamda çok önemli.”