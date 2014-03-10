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Fadıl Akgündüz: 30 Mart'ta gidip BDP'ye oy kullanacağım

Siirtli işadamı Fadıl Akgündüz, 30 Mart yerel seçimlerinde Siirt'te oy kullanacağını ve oyunu da BDP'ye vereceğini söyledi

10 Mart 2014 14:57

Siirtli işadamı Jetpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz, 30 Mart yerel seçimlerinde oyunu BDP'ye vereceğini açıkladı.

Siirt Belediyesi tarafından Öğretmen Evi’nde düzenlenen plaket törenine davetli olarak katılan Akgündüz, “Biz küçük hesaplar peşinde değiliz. Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın bu memleketteki en büyük icraatı, Türk, Kürt ve Araplar arasındaki barışı ve sağduyuyu sağlamasıdır. Biz bu barış ve sağduyunun devam etmesini istiyoruz. Ben 30 Mart günü Selim Sadak kardeşimin mutlu olacağı bir sonuç istiyorum ki ben de sizinle mutlu olacağım işleri yapmaya gayret edeyim. Onun için diyorum ki bu memlekette ben BDP’liyim, gidip BDP’ye oy kullanacağım” şeklinde konuştu.

 

'İyi ki Fadıl Akgündüz'ü tanımışım'

 

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da, belediyeye yeni itfaiye ve yeni belediye hizmet binası yapan işadamı Akgündüz'ü kutladı. Sadak, törende yaptığı konuşmada, “İyi ki Fadıl Akgündüz’ü tanımışım. Akgündüz, daha önce belediyemize modern bir itfaiye aracı hibe etmişti. Geçen yıl da yapımına başlanan ve 24 Mart’ta hizmete açmayı hedeflediğimiz yeni Siirt Belediye hizmet binasını kendisi finanse etti. Siirt’te kalıcı bir eserden ötürü kendisini kutluyorum” dedi.

Sadak daha sonra belediyeye hizmetlerinden dolayı işadamı Akgündüz başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları, meslek odası temsilcilerine ayrı ayrı plaket verdi.

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