İşte 'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nın tam metni
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır
03 Ağustos 2018 22:44
T24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.
İlk 100 günlük icraat programını milletle paylaştıklarını belirten Erdoğan, Orta Vadeli Programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planladıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına başladıklarını, kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.
İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısının binin üzerinde olduğunu ancak 'daha önemli ve öncelikli' görülen 400'üne programda yer verildiğini söyleyen Erdoğan, "Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır" ifadesini kullandı.