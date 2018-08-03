İşte Adalet Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Adalet Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 “Yargıda Hedef Süre Uygulamasına” geçilerek soruşturma ve yargılamaların ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanmanın sağlanması

2 Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki tüm yazışmaların UYAP-­‐ EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi ve adalet hizmetlerinde e-­‐devlet entegrasyonunun kapsamının genişletilmesi

3 FETÖ silahlı terör örgütüne ilişkin mücadelenin çok yönlü ve boyutlu bir anlayışla sürdürülmesi

4 Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı ve etkin tedbirler alınarak "Lekeleme Hakkı" nın korunması

5 Anayasa Mahkemesi bünyesinde uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç icrasına ilişkin görülmekte olan dosyaların Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi suretiyle çözümünün hızlandırılması

6 Adli tıp yeni hizmet binalarının açılması ile 81 ilin tamamında otopsi hizmeti sunulabilmesi ve DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye çıkarılması sağlanarak adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması

7 Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin şekilde çözümünün sağlanması

8 Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi sayısının 9’dan 11’e çıkartılması

9 Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru ve hızlı karşılanması için yardım sunan “Danışma Masaları” ve iş ve işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirildiği “Ön Büro”ların bulunduğu Adliye sayısının %20 arttırılarak 111’den 134’e ve icra dairelerinde ihtisaslaşmanın uygulandığı “yeni icra dairesi modelinin” gerçekleştirildiği adliye sayısının 44’e çıkarılması

10 Suç mağduru vatandaşlarımız için korunma hakkının sağlanması ile bilgilendirme, eğitim ve tedavi hizmeti ile istihdam imkânı getirilerek mali yardım yapılması

11 Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması

12 Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların öngörülmesi

13 İcra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen “çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki” tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmesi

14 Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesini sağlayacak hazırlıkların yapılması

15 Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi

16 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

17 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması