İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 İstanbul Yeni Havalimanının 1’inci fazının hizmete açılması

2 Kanal İstanbul Etüt Proje İşinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması

3 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin YİD Modeli İle İhale İlanına çıkılması

4 135 yeni hizmetin e-­‐Devlete entegre edilerek sunulan hizmet sayısının 3.500’e çıkarılması (Türkiye.gov.tr)

5 328 km ilave edilerek bölünmüş yol ağının genişletilmesiyle trafik güvenliğinin artırılması ve ekonomik fayda sağlanması

6 120 km yeni otoyol daha yapılarak Otoyol ağının 2.777 km’ye ulaşması

7 Toplam 246 km uzunluğunda 2 otoyol projesinin ihalesine çıkılması

8 893 km ilave BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama yapılarak karayolu güvenliğinin ve konforunun üst seviyeye çıkarılması

9 30 km Karayolu tünelinin tamamlanmasıyla tünel uzunluğunun 477 km’ye çıkarılması

10 21 km köprü ve viyadüğün tamamlanmasıyla Köprü ve viyadük uzunluğunun 586 km’ye çıkarılması

11 Ankara-­‐Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunda 120 km hat seriminin tamamlanması

12 230 km uzunluğunda Halkalı-­‐Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi

13 Konya YHT Garının hizmete sunulması

14 Van Gölü için 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-­‐i Bitlisi Feribotunun hizmete alınması

15 2.596 bin ton kapasiteye sahip 2 adet Lojistik Merkezinin yapılması

16 Toplam 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binalarının tamamlanması, Tokat Havalimanı terminal binasının yapımına başlanması

17 376 km Elektrikli, 182 km Sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak Konvansiyonel Demiryolu Elektrikli hat uzunluğunun toplam 5.432 km’ye Sinyalli hat uzunluğunun ise toplam 5.716 km’ye çıkarılması

18 Şehir İçi Raylı Sistem Yatırımlarının Yaygınlaştırılması için 73 km hattın yapımı ile 248 adet araç alımının ihale ilanına çıkılması

19 Evrensel Hizmet Kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G Mobil Kapsama Sağlanması

20 Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının başlatılması

21 Raylı sistem araçlarının yurt içinde üretilmesi

22 Türkiye Kart projesi Mahsuplaşma Merkezi’nin kurulması

23 265 km daha konvansiyonel hattın yenilerek, demiryolu ağının tamamına yakınının (10.915 km) yenilenmesi

24 Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin (U-­‐ETDS Yolcu Taşımacılığı Kısmının) Faaliyete Geçirilmesi

25 46 adet yeni Kargomat daha kurularak 100 Kargomat ile hizmet verilmesi

26 Hasdal Kavşağı-­‐Kemerburgaz-­‐Yassıören Bölünmüş Yolunun (44 Km) İstanbul Yeni Havalimanı bağlantısını sağlayacak 14 km’lik kesiminin hizmete açılması

27 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

28 2019 -­‐2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım Ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması