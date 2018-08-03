İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması

2 Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık ₺1.225 Milyon destek sağlanması

3 Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması

4 Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS’ın TSK’ya teslimi, SOM-­‐J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nın hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin yapılması

5 Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi

6 Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri

7 Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3,5 milyon m² alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2.Kısmının tamamlanması 8 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerinin imzalanması

9 Ar-­Ge Merkezleri’nin sayısının %9 artırılarak 1.000'e, Tasarım Merkezleri sayısının %8 artırılarak 275'e ulaştırılması

10 Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasının tamamlanması

11 Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temelinin atılması

12 Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılması

13 Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisinin desteklenmesi

14 Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar)’nin 2 adedinin hizmete açılması, 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanılması

15 Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-­‐ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmalarının tamamlanması

16 Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı’nın ilan edilmesi

17 Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi

18 Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin elektronik ortamda sağlanması ve 1.000 adet kullanıcının E-­‐TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilmesi

19 Üsküdar Bilim Merkezi’nin açılması ve Haliç Tersanesi Bilim Merkezi sözleşmesinin imzalanması ve Bursa Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi’nin açılması

20 Bölgesel kalkınma için Kalkınma Ajansları Proje desteklerinin sürdürülmesi

21 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması 22 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılmas