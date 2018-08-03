İşte Ticaret Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Ticaret Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve toplam müşteriler arasında KOBİ’lerin payının yükseltilmesi

2 Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanması

3 Modern toptancı halleri kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması

4 Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve tek pencere sistemi üzerinden hizmet verilmesi

5 Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmesi

6 Yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi

7 Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nin (PGD) etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizma belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması

8 Rekabet Kurumu’nun, dinamik ve piyasa koşullarını yönlendirici etkisi olan işlevselliğe kavuşacak şekilde yeniden yapılandırılması ve piyasa işlerliğinin uzlaşma ve taahhüt müesseselerinin tesisiyle artırılması

9 E‐ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü de içerecek şekilde “Elektronik Ticarette Güven Damgası” sisteminin oluşturulması

10 Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde ilgili tüm STK ve özel sektör temsilcileri ile düzenli istişare ve bilgilendirme toplantılarının tamamlanması ve STK ile özel sektör temsilcilerinin yurtdışı paydaşları ile birlikte sürece aktif şekilde dahil olması

11 BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması

12 Türk müteahhitlik-­‐müşavirlik sektörünün, Eximbank ve Türk bankalarının tanıtımını da içeren II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun düzenlenmesi

13 Ülkemizin uluslararası fuar merkezi olma hedefine yönelik İstanbul’da uluslararası nitelikte büyük ve modern bir fuar alanı kurulması projesine ilişkin fizibilite çalışmasına başlanması

14 Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter ticaretinin önünün açılmasına yönelik olarak ülke bazlı çalışmalar yapılması

15 Esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-­‐ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasını teminen destek programı başlatılması

16 Ülkemiz Esnaf ve Sanatkârlarının Coğrafi Bilgi Sistemi’nin Oluşturulması ve Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile Entegre Edilerek Kuruluş İşlemlerinin Elektronik Ortamda Tek Noktadan Yürütülmesinin Sağlanması

17 Ürün İhtisas Borsası Hayata Geçirilerek Tarım Ürünlerinin Finansal Piyasalara Entegre Edilmesi

18 Gümrük kapılarının Tek Durak Sistemine ve çağın gerekliliklerine uygun olarak modernize edilmesi

19 Taşınır Rehninin Etkinliği Artırılarak KOBİ’lerin Finansmana Erişiminde Destek Olunması

20 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması 21 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması