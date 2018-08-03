İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 Yıkımı tamamlanan “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” yapım ihalesinin sonuçlandırılması

2 Turizme önemli bir sıçrama sağlayacak yatırım alanlarının geliştirilmesi

3 Kütüphaneye Dönüştürülmesi kapsamında Rami Kışlası'nın 2. Etap Fiziki ilerlemesinin sağlanması

4 Müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri’nin tamamlanması

5 30 Adet kütüphanenin “Millet Kıraathaneleri”ne dönüştürülmesi

6 Çin turizm pazarındaki payımızın arttırılması için Çin Eylem Planı’nın hazırlanması

7 Yurt içi ve yurt dışındaki 9 Cami Restorasyonu’nun tamamlanması

8 İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik devam eden 14 adet proje ve restorasyon işi ’nin tamamlanması

9 İnsanlık tarihini değiştiren, bilinen en eski ibadet yeri “Şanlıurfa Göbeklitepe” örenyerinin ziyarete açılması

10 3 adet “Kültür Merkezi” inşaatının tamamlanması

11 UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Bosna Hersek’teki Sokullu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsünün Restorasyonunun tamamlanıp açılması

12 Kırgızistan Bişkek’te Kırgız-­‐Türk Dostluk Hastanesinin tamamlanarak açılması

13 Ülkemizde kültür endüstrisinin geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması

14 İstanbul’daki kültürel eserlerimizin daha fazla ziyaretçi ile buluşması kapsamında “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart”sistemine geçilmesi

15 Beş adet Tematik Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi

16 Yurtdışı vatandaşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik Hareketlilik Programları ve Türkçe öğrenimi programları uygulanması

17 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

18 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması