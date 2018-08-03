İşte Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1 Emekli aylıklarının en az ₺1.000’ye tamamlanması

2 Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı istihdama yönlendirerek sosyal yardım-­‐ istihdam bağlantısının güçlendirilmesi

3 Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine başlanması için gerekli işlemlerin yapılması

4 Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla ziyaret edilen hane sayısının %57 artırılarak 526.000’den 826.000’e çıkarılması ve sosyal hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi sayısının %5 artırılarak 298’den 313’e çıkarılması.

5 Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi

6 Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılmasıyla vatandaşlarımızın gereksiz radyasyon alınmasının önüne geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanması

7 Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayının % 51 artırılarak 248.000’den 375.000’ne çıkarılması.

8 Er-­‐erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden faydalandırılması

9 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar için 23 ilde gerçekleştirilen hizmetin 81 ile yaygınlaştırılması

10 Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması

11 Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılması

12 Gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insani değerlerinin geliştirilmesi için 100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıkların tamamlanması

13 Madde Bağımlılarının Sosyal Uyumunun sağlanması

14 Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmesi

15 Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin “İşe İlk Adım Projesinden” yararlandırılması

16 Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısının artırılarak hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

17 "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında Eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısının 4 binden 6 bin kişiye çıkarılması

18 Bağ-­‐Kur’lu sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması

19 Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi”nin hayata geçirilmesi

20 Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam koşullarını iyileştirmek ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin tamamlanması

21 İstihdamın artırılması amacıyla işverenlerimize ₺5,25 Milyar teşvik ödenmesi

22 Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması

23 Çocuk Hakları kapsamında 18 ilde uygulanan “Sosyal Uyum Programı”nın 81 İle yaygınlaştırılması

24 İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan %20,8‘in %21,3’e çıkarılması

25 Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması

26 Çoklu Doğum (ikiz vb.) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5.000 muhtaç haneye ulaşılması

27 Kadın İstihdamının “İş’te Anne Projesi” ile Desteklenmesi

28 Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi

29 Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması

30 Engelli veritabanı oluşturulması

31 Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile veri tabanlarının entegrasyonunun güçlendirilmesi

32 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

33 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması