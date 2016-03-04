İstanbul'da olaylı gün: 4 ayrı noktada silahlı saldırı

İstanbul dün art arda dört saldırı yaşandı. Sabah saatlerinde Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde ise Esenler'de adliye personelini taşıyan servis aracı ile eskortluk yapan polis otosuna ateş açıldı. Gece saatlerinde de iki ayrı saldırı meydana geldi. Sarıyer'de rektörlük makam aracı ve Okmeydanı'nda devriye gezen zırhlı polis aracına ateş açıldı.

Radikal'in yaptığı derlemeye göre, üç yerde polise, bir yerde de rektöre silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılar arasında Bayrampaşa saldırsını yapan iki kadın öldürülürken diğer saldırıların faillerinin arandığı bildirildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldırı

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldırı düzenlendi. Saldırganları yakalayabilmek için polis operasyon düzenledi. İki saldırgan kadın saklandıkları evde öldürüldü.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü C Kapısı'na taksi ile gelen 2 kadın, el bombası atıp uzun namlulu silahla ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren ve birinin yaralı olduğu öne sürülen 2 kadın, saldırıda kullandıkları ticari plakalı aracı terk edip kaçtı.

İstanbul Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne saldırı düzenledikten sonra 500 metre ilerideki Gazi Sokak'a taksiyle giderek burada bir apartmana sığınan iki kadın saldırgana yönelik polis operasyonu saat 11.40'ta başladı. Bölgedeki tüm sokaklara giriş çıkışlar kapatıldıktan ve gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren operasyonda iki kadın öldürüldü. İstanbul Valisi Vasip Şahin operasyonun ardından yaptığı açıklamada saldırıda bir, operasyon sırasında bir olmak üzere iki polisin yaralandığını açıkladı.

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin C kapısı önünde saat 09.45 sıralarında, bir çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında, iki kişi tarafından el bombalı ve otomatik silahlı saldırı düzenlendi.

İkisi de kadın olan saldırganların attığı el bombası patlamadı, ancak ateş edilen çevik kuvvet otobüsüne çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Polisin karşılık vermesi üzerine biri yaralandığı belirtilen 2 kadın taksi ile bir süre kaçtı. Ancak olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıkta taksiden inerek Gazi Sokak'taki bir binaya saklandıkları tespit edildi.

Binanın bulunduğu sokağı polis ablukaya alırken bir polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Daha sonra bu apartmana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda iki kadın da öldürüldü. Bir polis memuru ise bacağından yaralandı.

Kimlikleri belli oldu

Bayrampaşa'da çevik kuvvete saldırı düzenleyen ve ardından yapılan operasyonla öldürülen iki kişinin kimlikleri belli oldu. Emniyet kaynaklarından verilen bilgiye göre, saldırıyı Berna Yılmaz ile Çiğdem Yahşi gerçekleştirdi. Emniyet kaynaklarından verilen bilgide iki kadının da DHKP-C üyesi olduğu belirtiliyor.

Adliye servisine ve polis eskortuna saldırı

TEM Otoyolu'nun Tekstilkent mevkiinde, adliye personelini taşıyan servis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda, servis aracı ile eskortluk yapan polis otosuna mermi isabet etti. Polis otosunun koltuğunda küçük çaplı yangın çıkarken, alevler polis ekibi tarafından söndürüldü.

Olay, saat 19.15 sıralarında TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde meydana geldi. Otoyolda seyreden ve adliye personelini taşıyan servis aracına, Tekstilkent mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, mermiler servis aracı ile eskortluk yapan polis otosuna isabet etti. Polis aracının koltuğunda yangın çıkarken, alevler polis ekibi tarafından kısa süre içinde söndürüldü.

Bu arada, adliye personelini taşıyan servis aracının saldırı üzerine durmayarak yoluna devam ettiği öğrenildi. Saldırı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Rektörlük aracına saldırı

Sarıyer'de, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, aracın sürücüsü bacağından yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olduğu öğrenilen 34 AA 033 plakalı otomobile seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu otomobil sürücüsü sol kapıdan isabet eden kurşunla sol bacağından yaralandı. Paniğe kapılan sürücü bir süre daha ilerledikten sonra Levent Viyadüğü'nde durarak olayı polise bildirdi.

Yaralı sürücü, gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Araçta 4 mermi izine rastlandı.

Emniyet yetkilileri, Rektörlük aracının siyah cam filmle kaplı olması ve aracın üzerinde çakar bulunması nedeniyle polis aracı sanılarak hedef haline gelmiş olabileceğini belirtti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polis aracına saldırı

İstanbul Beyoğlu’nda seyir halindeki bir polis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, polis, saldırının ardından arabayla kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 21.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada seyir halinde bulunan zırhlı bir polis aracına yine seyir halinde bulunan bir araç içerisinden ateş açıldı.

Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren zanlılar içerisinde bulundukları araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kovaladığı 3saldırgan araçlarını Darülaceze Caddesi Anadolu Kahvesi civarında terk etti. Buradan yaya şekilde ara sokaklara giren saldırganlar izlerini kaybettirmeyi başarırken, polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganların terk ettiği araç üzerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, çevrede zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı.