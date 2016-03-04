İstanbul'da polise 3. saldırı: Okmeydanı'nda polis aracına ateş açıldı

İstanbul'da polise bir gün içinde üçüncü kez saldırı düzenlendi. Okmeydanı'nda polis aracına uzun namlulu silahla ateş açıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokağı'nda, 34 AJ 9399 plakalı otomobilden polis aracına ateş edildi. Olayda polis aracı isabet almadı.

Polis, şüphelilerin bulunduğu aracı Piyalepaşa Caddesi üzerinde sıkıştırdı. Bu sırada 3 şüpheli, arabadan inerek ara sokaklara kaçtı. Ekipler, 3 saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. Saldırının yapıldığı araç, polisin incelemesinin ardından olay yerinden çekildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde iki kadın saldırgan Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne el bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıya yapanlar öldürülmüştü. Akşam saatlerinde de Esenler Tekstilkent kavşağında, Başakşehir yönüne seyir halindeki bir ekip otosuna ateş açıldı. Her iki saldırıda da ölen polis olmamıştı.