İstanbul’da polise ikinci saldırı

İstanbul'da sabah saatlerinde Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırının ardından akşam saatlerinde de Esenler Tekstilkent kavşağında, Başakşehir yönüne seyir halindeki bir ekip otosuna ateş açıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre, İstanbul 'da Esenler Tekstilkent kavşağında, TEM kuzey yanyoldan Başakşehir yönüne seyir halindeki bir ekip otosuna ateş açıldı.

Ormanlık alandan saat 19.10 sıralarında açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Saldırganlar karanlıktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Polis, bölgede operasyon başlattı.