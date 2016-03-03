Bayrampaşa'da çevik kuvvete el bombalı saldırı; polis, iki DHKP-C'li kadın saldırganı öldürdü!

İstanbul'da sabah saatlerinde iki kadın saldırgan Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne el bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdi. AA'nın geçtiği bilgiye göre, DHKP-C'li olduğu belirlenen iki kadın saldırgan polis tarafından öldürüldü.

İki kadın saldırganın Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nden çıkan bir çevik kuvvet otobüsüne saldırı anı kameralara yansıdı. Saldırganlar önce otobüse el bombası attı. El bombası şans eseri patlamadı. Bunun üzerine bir saldırgan otomatik silahını çıkardı ve çevik kuvvet otobüsünü taradı. Saldırganlara polis anında karşılık verdi.



Polis, saldırı üzerine bölgede helikopter destekli bir operasyon başlatarak kaçan iki kadın saldırgan için arama başlattı. Saldırganların Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak'ta bir binaya saklandıklarının tespit edilmesi üzerine polis önce "Teslim ol" çağrısı yaptı. Ancak 25 dakika kadar süren ikna çabalarına rağmen saldırganların teslim olmaması ve ateş açması üzerine polisler saldırganları öldürdü.

Çıkan çatışmada biri çatışma, diğeri de operasyon sırasında yaralandı.

Saldırgandan ilk fotoğraf

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne saldırdıktan sonra kaçan iki kadından birine ait olduğu belirtilen fotoğraf ortaya çıktı. Vatan gazetesinin yayınladığı fotoğrafla ilgili emniyet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre fotoğraftaki kadının saldırıyı gerçekleştirenlerden biri olduğu belirtiliyor ancak saldırıda yaralan mı yoksa diğeri mi olduğu açıklanmadı.