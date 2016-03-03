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Bayrampaşa saldırganı Berna Yılmaz 'Parasız eğitim' pankartı nedeniyle 18 ay tutuklu kalmıştı

Yılmaz 8 yıl 5 ay hapis cezası almıştı

03 Mart 2016 17:09

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki polis karakolunun C kapısı önünde çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında, el bombası atıp aracı tarayan iki kadından birinin 14 Mart 2010'da dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Roman Açılımı toplantısında ''Parasız eğitim istiyoruz, alacağız'' pankartı açtıktan sonra 18 ay tutuklu kalan Berna Yılmaz olduğu öğrenildi.

Yılmaz, Ferhat Tüzer ile birlikte açtığı pankart nedeniyle tutuklanmış, ve 2011 yılının Ekim ayında tahliye edilmişti. Yılmaz ve Tüzer hakkında açılan dava 2012 yılında sonuçlanmış ve o dönem öğrenci olan iki kişi yapılan yargılama sonucunda 8 yıl 5 ay hapis cezası almıştı. 

Bugünkü saldırıdan sonra sığındığı binada özel harekat polislerinin operasyonuyla hayatını kaybeden Yılmaz'ın yanındaki diğer kadının Çiğdem Yakşi olduğu belirlendi. Eskişehir doğumlu Yılmaz ve Malatya doğumlu Yakşi'nin 27 yaşında oldukları öğrenildi.

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