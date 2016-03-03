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İstanbul’da rektörlük aracına saldırı

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait otomobilde yalnız olan sürücü bacağından yaralandı

03 Mart 2016 23:33

Sarıyer TEM Otoyolu’nda, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Araçta yalnız olan sürücü, bacağından yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre olay TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı, Edirne istikametinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olduğu öğrenilen otomobile Levent Viyadüğü’ne yaklaştığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Otomobil sürücüsü bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durmayarak bir süre daha yoluna devam eden sürücü, Levent Viyadüğü girişine geldiğinde aracını durdurarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Söz konusu adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri de otomobil üzerinde inceleme yaptı. İlk incelemede aracın sol ön kapısı ise motor kaputunda kurşun deliği olduğu görüldü. Saldırıya uğrayan rektörlük aracının seyir halindeyken 'çakar' tertibatı kullandığı öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğüotomobilsilahlı saldırı

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