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Bayrampaşa'daki el bombalı saldırı velileri korkuttu

Gazi Sokak’tan silah sesleri yükseldiği anlarda velilerin arasından iki kişi sokağa doğru koşmaya başladı

03 Mart 2016 17:53

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne saldırı düzenleyen iki kadına yönelik operasyon sırasında polis, Gazi ve Nur sokağı abluka altına alındı. Gazi Sokağı’nın bitişiğinde yer alan Hacı İlbey İlkokulu öğrencileri güvenlik gerekçesiyle okul içerisinde tutulurken, haberi alır almaz öğrencilerin aileleri de okul önüne geldi. Çok sayıda veli saatlerce çocuklarını görebilmek için okul önünde endişe içinde bekledi.

Radikal'de yer alan habere göre; Gazi Sokak’tan silah sesleri yükseldiği anlarda velilerin arasından iki kişi sokağa doğru koşmaya başladı. Ancak polis, ailelerinin baskın yapılan sokakta bulunduğunu söyleyen iki kişiyi ikna ederek bölgeden uzaklaştırdı.

 

"Eğitim-öğretim normale döndü"

 

İki kadının sığındığı binaya yönelik operasyon boyunca güvenlik gerekçesiyle içeride tutulan ve pencerelerden uzak tutulan öğrenciler, operasyonun sona ermesiyle teneffüse çıktı. Okul kapısı önünde saatlerdir endişe içerisinde bekleyen veliler de, okul müdürünün eğitim-öğretimin normale döndüğünü açıklamasıyla rahat bir nefes aldı.

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