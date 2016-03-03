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İşte Bayrampaşa'da çevik kuvvete silahlı saldırının görüntüleri

03 Mart 2016 13:07

İstanbul'da sabah saatlerinde Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve bombalı saldırı gerçekleşti. Polis, saldırı üzerine bölgede helikopter destekli bir operasyon başlatarak iki kadın saldırgan için arama başlattı. Saldırganların Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak'ta bir binaya saklandıklarının tespit edilmesi üzerine polis önce "Teslim ol" çağrısı yaptı. Ancak 25 dakika kadar süren ikna çabalarına rağmen saldırganların teslim olmaması ve polise ateş açması üzerine saldırganlar öldürüldü. Çıkan çatışmada iki polis de yaralandı.

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