İslam dünyası, Papa'dan 'diyalog' bekliyor

İslam dünyası, bir önceki papa 16’ncı Benedikt döneminde soğuyan ilişkilerin yeniden canlandırılması ve diyaloğun geliştirilmesi umudunu taşıyor. Papa 16’ncı Benedikt’in, göreve geldikten bir yıl sonra 2006 yılında Almanya’nın Regensburg kentinde yaptığı konuşma ilişkilerde derin yaralar açmıştı. Eski papa bu konuşmasında bir Bizans imparatorundan alıntı yaparak Hazreti Muhammed’in "gayri insanî ve şeytanca olanın dışında yeni bir şey getirmediğini" söylemiş, dünya çapında Müslüman ülkeler protestolarla çalkalanmıştı.

'Regensburg konuşması ilişkileri zedeledi'

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan haberde, Lübnan asıllı Alman İslam bilimci Hüseyin Hamdan, bu konuşmanın İslam dünyasıyla ilişkileri kalıcı olarak zedelediğine dikkat çekiyor: “Papa 16’ncı Benedikt Regensburg’da yaptığı konuşma ve diğer bazı açıklamalarıyla İslam dünyasında öfke yarattı. İslam dünyası bu tür açıklamalar karşısında kendini hakarete uğramış hissedip hızlı bir şekilde tepki veriyor. Vatikan, sömürgeci devletlerin temsilcisi olarak görülüyor ve hemen reddedici bir tavır takınılıyor.”

Sünnî İslam’ın en itibarlı eğitim kurumlarından Mısır’daki El Ezher Üniversitesi de iki yıl önce Vatikan ile diyaloğu dondurmuştu. Üniversite’ye dinler arası ilişkiler konusunda danışmanlık yapan Mahmud Azab, Katolik Kilisesi’ndeki yönetim değişikliğine olumlu bakıyor. Azab yeni dönemde Vatikan ile ilişkilerin düzelmesini umduklarını belirterek, “Yeni bir politika uygulanmaya başladığında Vatikan ile diyaloğu yeniden başlatacağız” diye konuştu.

'Müslümanlarla konuşmak gerekir'

İslam bilimci Hüseyin Hamdan, eski papa 16’ncı Benedikt’in Mısır’da Hrıstiyanlara yönelik bir saldırının ardından Hrıstiyanların daha iyi korunması çağrısı yaptığını ve bunun Kahire’de içişlerine müdahale olarak algılandığını hatırlatarak, “Müslümanlar hakkında değil, Müslümanlar ile konuşmak gerekir” diyor.

Hüseyin Hamdan “Yeni Papa İslam dünyasıyla diyaloğu geliştirmeye hazır olmalı. Özellikle de hassas konularda. Örneğin konu İslam dünyasındaki Hrıstiyan azınlığın hakları ise İslam âlimleri ile diyalog içinde birlikte çözümler bulmak gerekir. Bu tek ve en iyi yol” şeklinde konuşuyor.

'Yoksulluk sorununu daha iyi anlayabilir'

Yaklaşık 200 milyon kişiyle dünyadaki en büyük Müslüman nüfusa sahip olan Endonezya’da, devlete bağlı Cakarta İslam Üniversitesi’nden Azyumardi Azra da yeni Papa’nın yeni gerilimlere yol açmak yerine iki din arasında uyumlu bir atmosfer yaratmaya çalışmasını umduklarını söylüyor. Azra, Arjantinli yeni Papa’nın güney yarımküreden geldiği için Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki sorunları, özellikle de yoksulluk sorununu daha iyi anlayabileceğine inanıyor.

Almanya’daki Müslüman dernekleri de yeni Papa’dan dinler arası diyalog konusunda açık ve net mesajlar bekliyor. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Suriye’deki duruma dikkat çekerek, “Yeni Papa’nın sesini, her zaman yoksullar ve ezilenlerden yana yükseltmesini ve Suriye’deki gibi insan hakları ayaklar altında ezildiğinde korkusuzca bunu dile getirmesini umuyoruz” diye konuştu.

'Ortadoğu da umutlu'

Almanya’daki en büyük Müslüman kuruluş olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) yönetim kurulu üyesi Bekir Alboğa da kararlı bir şekilde diyalog için çalışan bir Papa beklediklerini belirterek, “Katolik Kilisesi’nin lideri, Hrıstiyan ve Müslümanlar arasında işbirliğini teşvik etmeli ve bir rekabet duygusu içinde hareket etmemelidir” diye konuştu.

Ortadoğu da yeni Papa’dan umutlu. Filistin’deki Hamas ve Fetih hareketlerinin temsilcileri, Katoliklerin yeni ruhanî liderine Filistin meselesine destek olması çağrısında bulundu.