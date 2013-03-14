Yeni Papa Jorge Mario Bergoglio kimdir?

Kardinal'ler tarafından sabah saatlerinde Sistine Şapeli'nde yapılan seçimlerin ilk turunda, papa seçilemedi. Bacadan çıkan siyah dumanın ardından büyük bir bekleyiş içerisine giren Hıristiyan alemi, akşam saatlerinde yapılan ikinci turda, yeni ruhani liderlerine kavuştu. İkinci turda 115 Kardinal'in üçte ikisinin (77) oyunu alan Jorge Mario Bergoglio, bin yıl sonra Amerika Kıtası'ndan seçilen ilk Papa oldu.

Bergoglio'nun bir diğer özelliği 'Francis'lerin ilki olması. Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı ve 'Protodiacono' sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından Latince ''Habemus Papam (Bir papamız var)'' diyerek 266. papayı takdim etti.

Yeni papa, Aziz Petrus Meydanı'nda soğuk ve yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalığa, Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı ve “Protodiacono” sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran tarafından Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” denilerek takdim edildi. Hafif bir Latin Amerika aksanıyla İtalyanca konuşan Papa Francis, "Kardinal kardeşlerim papayı neredeyse dünyanın öbür ucundan seçti." dedi. Papa Francis, Aziz Peter Meydanı'nda toplanan tüm kadın ve erkeklerden, Katolik Kilisesi'ni iyi yönetebilmesi için dua etmelerini istedi.

76 yaşındaki yeni papa, 1998 yılında Buenos Aires başpikoposu seçilmiş, 2001 yılında ise kardinalliğe yükselmişti.



İtalyan bir demiryolları işçisinin beş çocuğundan biri olarak Buenos Aires'te dünyaya gelen Bergoglio, 1958'te kiliseye katılmıştı. Felsefe, psikoloji ve edebiyat eğitimi alan Bergoglio, 1969'da papaz olmuştu.

Bergoglio, alçak gönüllülüğü ve sade yaşamı ile tanınıyor.

Papa 1'inci Francis, modern çağların Avrupa dışından ilk papası oldu. Bueonos Airesli bir Cizvit olan Kardinal Bergoglio, ayrıca Katolik Kilisesi'nin başına geçen ilk Latin Amerikalı oldu.

Katolik aleminin 266'ncı Papası, Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio'nun eski papa Benedikt gibi sosyal medyayı aktif olarak kullandığı ortaya çıktı. Papa 1. Francis'in Facebook hesabında 43bin takipçisi bulunuyor.



Öncelikli hedefinin Vatileaks skandalından arınmak olması beklenen Papa, ayrıca Vatikan Bankası'ndaki usulsüzlükler, dinler arası diyalogdaki tutarsızlık ve kadınlarla ilgili görüş kısıtlığı konularını ele almaya çalışacak.

Yeni Papa seçilen Mario Jorge Bergoglio, 2006 yılında Türkiye'ye soykırım çağrısında bulunmuştu. Yeni seçilen Papa, Mario Jorge Bergoglio (1. Francis) Buenos Aires Kardinali olduğu 2006 yılında, Buenos Aires'te 1915'te hayatını kaybedenlerin anıldığı 24 Nisan törenini yönetmişti. Panarmenian.net sitesinin haberine göre, Bergoglio törende Türkiye'den Ermeni iddialarını kabul etmesini istemişti. Bergoglio, "Ermeni soykırımını Osmanlı Türkiyesi'nin Ermeni halkı ve tüm insanlığa karşı işlediği korkunç bir suç olarak, koşulsuz biçimde tanımalı" çağrısı yapmıştı.

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 1'inci Francis, 2001 yılında 12 AIDS hastasının ayaklarını yıkayıp öpmesiyle hafızalarda yer aldı. Kürtaj, eşcinsel evlilik ve ötanaziye karşı olan Papa 1'inci Francis'in adı, Arjantin'de 1970'li yıllardaki cunta döneminde yaşanan bazı suçlara da karıştı. Bu suçlardan en ciddisi, iki Cizvit rahibin kaçırılıp işkence görmesiydi.



Bergoglio'yu savunanlar ise 76 yaşındaki din adamının cunta rejimiyle iyi ilişkilere sahip olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Nitekim iddia sahipleri de hiçbir zaman Bergoglio hakkındaki suçlamalarla ilgili kanıt sunamadı.



Bergoglio, 2001 yılında Arjantin'deki bir bakımevinde kalan 12 AIDS hastasının ayaklarını yıkayıp öpmesiyle hatırlanıyor.