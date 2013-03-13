1.2 milyarlık Katolik aleminin 266'ncı Papası bu akşam saatlerinde seçildi. Yeni Papa Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio oldu.

Katoliklerin ruhani liderinin belirleneceği papalık seçiminin (Konklav), ikinci günün öğleden sonraki oturumunda Sistine Şapeli'nin bacasından bir papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman tüttü.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Papa 16. Benediktus'un 28 Şubat'ta görevinden ayrılmasıyla makamın “boş” ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının en önemli din adamı konumundaki kardinallerin, Konklav'ın ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda Katolik Kilisesi'nin 266'ıncı Papası'nın belirlendiği, beyaz dumanın çıkmasıyla anlaşıldı.

Şapelin bacasından beyaz dumanın çıkmasının ardından meydanda toplanan binlerce kişi büyük sevinç yaşadı.

Yeni papa, Aziz Petrus Meydanı'nda soğuk ve yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalığa, Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı ve “Protodiacono” sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran tarafından Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” denilerek takdim edildi. Hafif bir Latin Amerika aksanıyla İtalyanca konuşan Papa Francis, "Kardinal kardeşlerim papayı neredeyse dünyanın öbür ucundan seçti." dedi. Papa Francis, Aziz Peter Meydanı'nda toplanan tüm kadın ve erkeklerden, Katolik Kilisesi'ni iyi yönetebilmesi için dua etmelerini istedi.

'Sabah, Sistine bacasında kara duman vardı'

Sistine Şapeli'nin bacasından sabah saatlerinde çıkan siyah duman, dün akşamki ilk oturumdan sonra ikinci oturumda da yeterli oy çoğunluğuna ulaşılamadığını gösteriyor. Oylama sürerken şapelin bacasına konan bir martı dakikalarca bacadan ayrılmadı. "Sistine Martısı" adı verilen kuş için Twitter'da şimdiden iki tane hesap açıldı.

Dünden beri dünyayla iletişimini kesip Sistine Şapeli’ne kapanan, 48 ülkeden 115 kardinal TSİ 09.45’te sabah ayinine girmişti. Saat 10.30’da başlayan oturumda iki ayrı oylama yapıldı. Ancak oylamalarda hiçbir aday üçte iki çoğunluğa ulaşamadı. TSİ 12.35'te de Sistine Şapeli’nin bacasından siyah duman tüttü. Seçimleri Aziz Petrus Meydanı’ndan takip eden yüzlerce kişi, bacadan tüten siyah dumanı görünce büyük hayalkırıklığı yaşadı.

Duman, kardinallerin oylarının yakılmasıyla çıkıyor. Kara duman ‘seçilemedi’, beyaz duman 'seçildi' anlamına geliyor. Her iki dumanı da elde etmek için kağıtlara farklı kimyasallar ekleniyor. Ayrıca beyaz rengi verebilmek ve dumanın gücünü artırabilmek için sobalara elektrikli fanlar da kondu.

'İlk oylamada sonuç çıkmamıştı'

Dün akşam Sistine Şapeli’nden ‘siyah duman’ tüttüğünde Aziz Petrus Meydanı’nda büyük bir kalabalık vardı. Bu sabah da yağmura rağmen yoğun bir kalabalık var. Dünyanın her yerinden gelen inançlılar Aziz Petrus Meydanı’na akın etmiş durumda. Seçimleri ayrıca 5013 akredite gazeteci ve 265 televizyon kanalı takip ediyor. Sadece Vatikan televizyonunun canlı yayın yapabildiği meydana diğer kanallar alınmıyor.

Şiddetli yağış nedeniyle meydan şemsiyeden geçilmiyor. Meydandaki herkes kendi ülke bayraklarını açıp, kendi kardinal adaylarını destekliyor. İtalyanlar Angelo Scola, Brezilyalılar Odilo Scherer, ABD'liler ise Timothy Dolan ve Sean O'Malley için tezahürat yapıyorlar.

Ayrıca, meydanda olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Olası telekulak girişimleri ve sabotaj olasılığına karşılık elektronik parazit (jammer) uygulanıyor.

'Favori, Scola'

Konklav’ın eş şanslı kardinali şimdilik İtalyan kardinal Scola gibi duruyor. Ancak oylamada her şey değişebilir. Papa seçilebilmek için kardinallerden en az 77 oy almak gerekiyor.

Son hesaplamalara göre Scola’nın oyu henüz 54 oyu var. Papa seçimi 34’üncü oylamaya kadar sürebilir. O zamana kadar seçilmezse oylama en çok ayı alan iki aday arasında sürecek. O zaman da 77 oy desteği alma şartı devam edecek.

'Çan da çalınacak'

Hava kapalı, zaman zaman şiddetli yağmur yağıyor. Baca ancak kameraların zoom objektifleriyle görülebiliyor. Fakat bu defa Vatikan, herhangi bir zorluk yaşanmaması için çanları çalarak da Papa’nın seçildiğini ilan edecek.

Papa seçilirse, duman çıkmasından kısa bir süre sonra Fransız kardinal Jean-Louis Tauran, Sen Piyer Katedrali’nin ana balkonuna çıkıp, “Habemus Papam” (Papamız var) diyecek. 40-45 dakika sonra ise yeni Papa’nın tören giysileri içinde balkona çıkması bekleniyor.

Papa’nın kim seçileceği gibi, yeni Papa’nın kendisine ne isim seçeceği de merak konusu. Alman asıllı olan Kardinal Joseph Ratzinger, 2005 yılında Papa seçildikten sonra 16’ncı Benedikt (85) adını almıştı. Geçen Şubat ayında ise teamülü bozup emeklilik kararı almıştı.

'Kardinaller seçim boyunca et yemedi'

Seçimde oy kullanan kardinallerin yemeklerini rahibeler yapıyor. Menülerde ise et yok. Kardinaller, Konklav boyunca sadece sebze ve meyve ile besleniyor. Vatikan sözcüsü, sigara ve içki kullanımına da izin verildiğini açıkladı.

Vatikan'daki Santa Martha Oteli'nde kalan kardinallerin Konklav boyunca dış dünyayla tüm bağlantısı kesiliyor. Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, tweet atan kardinalin Kilise'den aforoz edileceği açıklanmıştı.