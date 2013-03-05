Yeni Papa kim olacak?

Papa 16. Benediktus’un halefi, 115 kardinalden oluşan seçici kurul tarafından Vatikan’daki Sistine Şapeli’nde gerçekleştirilecek gizli bir seçim sonucu belirlenecek.

Ağırlıklı olarak İtalyanlar’ın elinde bulunan görevi, son dönemde bir Polonyalı ve bir Alman din adamı da yaptı. Yeni Papa’nın seçilebilmek için oyların üçte ikisinden bir fazlasını alması gerekiyor, ki bu da kurulda belli bir uzlaşmaya gidilmesi anlamına gelecek. Seçicilerin 67’si Papa 16. Benediktus tarafından, 48’iyse 2. Jean Paul tarafından atanmıştı.

Seçici kardinallerin 60’ı, yani yaklaşık yarısı, Avrupalı. Bunlardan 21’i İtalyan ve birçoğunun da Vatikan’ın idari merkezi olan, Roma’daki Curia’da çalışmışlığı var. Bu nedenle bir adayın Curia deneyimine sahip ve Avrupa’yla iyi ilişkiler içinde olması seçilme yolunda önemli. Çalışma yürütebilme düzeyinde bir İtalyancaya sahip olmak da seçilebilmek için ön koşul. Ancak bununla beraber yeni Papa’nın Katolik Kilisesi’nin en yaygın olduğu coğrafyalardan biri olan, 1.2 milyar Katolik Hristiyan’ın yüzde 42’sinin yaşadığı Latin Amerika’dan seçileceği yönünde de spekülasyonlar var.

İşte Papalık için önde gelen adaylar…

Angelo Scola, İtalya

71 yaşındaki kardinal Angelo Scola en göze çarpan İtalyan aday. Katolik bir gazetenin Scola hakkında ‘Katolikliğin veliaht prensi’ olarak bahsetmişliği var. 2003’ten bu yana kardinal olan Scola, 2011’de Milano Başpiskoposu olarak atanmıştı. 2.Jean Paul ve Benediktus'a hem kişisel hem de dini açıdan yakın bir olarak tanınan Scola muhafazakâr bir çizgide yer alıyor. Scola’nın diğer adaylara kıyasla ileri yaşının önüne sorun olarak gelme ihtimali bulunuyor.

Marc Ouellet, Kanada

68 yaşındaki Kanadalı Kardinal Ouellet, 2010’dan bu yana Piskoposlar Cemaati’ne başkanlık yapıyor ve Curial’le güçlü ilişkilere sahip. Ana dili Fransızca olan Ouellet aynı zamanda akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor. On yılı Colombia’da, dokuz yılı Kanada’da olmak üzere hayatının önemli bir bölümünü öğretim görevliliğiyle geçirdi. 1997’deyse 2. John Paul Enstitüsü’nde ders vermeye başladı. Latin Amerika Kilisesi’yle de güçlü ilişkileri bulunuyor. 2002’de Quebec Başpikoposu, 2005’te kardinal olarak atandı.

Gianfranco Ravasi, İtalya

70 yaşındaki Kardinal Ravasi, geçtiğimiz beş yıl boyunca Vatikan’ın kültür konseyinin başkanlığını yaptı. Bu görev Vatikan’ın kültür bakanlığı olarak da adlandırılıyor. İncil konusundaki öğrenimi nedeniyle İtalyan televizyonları, radyoları ve dergilerinde Kutsal Kitap çalışmaları üzerinden popülerliği arttı. Eğer seçiciler bir profesördense bir papazı terfi ettirmek istiyorlarsa, onun bu kimliği bazıları tarafından dezavantaj olarak görülebilir. Roma’ya taşınmadan önce Milan’daki Ambrosian Kütüphanesi’nde profesör ve yöneticiydi. Ravasi, ılımlı bir Avrupalı entelektüel olarak görülüyor.

Christoph Schoenborn, Avusturya

Viyana Başpiskoposu Kardinal Schoeborn, İtalyan olmayan adaylar arasında en güçlü Avrupalı aday olarak görülüyor. 1998’de kardinal olan Schoenborn, muhafazakâr bir çizgiye sahip olarak biliniyor. 2010 yılında din adamlarının bekârlığı konusunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylemesi büyük tartışma yaratmıştı.

Odilo Scherer, Brezilya

63 yaşındaki Sao Paulo Başpiskoposu Kardinal Odilo Scherer, en güçlü Latin Amerikalı aday olarak görülüyor. Dünyanın en büyük Katolik ülkesi Brezilya’dan Scherer, Vatikan’ın da güvenini kazanmış durumda. Dini eğitimini Roma’da gören Scherer, Piskoposlar Cemaati’nde görev aldı. Üzerinde sağlanacak olası bir mutabakatın hem Avrupa hem de Latin Amerika’daki Hristiyan Cemaatini memnun edebileceği düşünülüyor.

Leonardo Sandri, Arjantin

Ailesi İtalyan olan 63 Kardinal Sandri, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğdu. Vatikan’a bağlı bir diplomat olarak görev yaptı. 2000 ve 2007 arasında Vatikan’da çalıştı. 2.Jean Paul ’nin görevinin sonlarına doğru, hasta Papa’nın sözcülüğünü üstlendi. Papa’nın 2005’teki ölümünü Vatikan adına kamuoyuna o duyurdu. Şu anda Vatikan’daki Doğu Kiliseleri bölümünün başında.

Peter Turkson, Gana

Metodist bir anne ve Katolik bir babanın çocuğu olarak 1948’de Gana’da doğdu. 2003’te Papa John Paul 2 tarafından atandığında tarihteki ilk Ganalı kardinal olmuştu. Turkson, Afrika Kilise Meclisi’nin başındaki isim. Bu, onu modern zamanların ilk Afrikalı Papası ihtimali bağlamında güçlü bir konuma yerleştiriyor. Turkson ayrıca, 2011 yılında küresel ekonomik krize karşı bir belge yayınlayan Vatikan Adalet ve Barış Konseyi’nin de başkanı. Dini olarak ılımlı ve açık görüşlü biri olarak görülüyor.

Luis Tagle, Filipinler

55 yaşındali Luis Tagle en genç Papa adaylarından. Filipinler’in 2.8 milyon nüfusa sahip başkenti Manila’nın Başpiskoposu. Sadece birkaç ay önce, Kasım 2012’de Kardinal olarak atandı. Kardinal Tagle yaşam tarzıyla bir halk adamı olarak nam yapmış biri. Dilencileri Katedral’in dışına çağırarak onlarla yemek paylaşmasıyla ünlü. Medyayla ilişkiler konusunda çok ‘kurnaz’ biri olarak biliniyor. Facebook’ta sayfası var.

Joao Braz de Aviz, Brezilya

65 yaşındaki Braz de Aviz Roma’daki din eğitiminden sonra genç bir rahip olarak Brezilya’da görev yaptı. Bu dönemde bir silahlı hırsızlık olayında çıkan çatışmada iki ateş arasında kalarak yaralandı. Bazı mermi çekirdekleri hâlâ vücudunda bulunuyor. 1994’te Piskopos, 2010’da Başpiskopos oldu. Özgürlük Teolojisi tarafından benimsenen yoksullara yardım konusuna odaklamış durumda. Ama ‘ideolojik aşırılıklarla' arasına mesafe koyduğunu söylüyor.

Timothy Dolan, ABD

62 yaşındaki Timothy Dolan New York Başpiskoposluk bölgesinin Başpiskoposu. Roma’da hem eğitim gördü hem de Kuzey Amerika Koleji’nde rektörlük yaptı. ABD’deki Katolik Piskoposlar Konferansı’na öncülük etti. Bununla birlikte kendi koltuğunda kalması olası. Zira kardinaller,süper güç olarak algılanan bir ülkeden din adamlarını terfi ettirmeyi genel olarak tercih etmiyorlar.

BBCTürkçe