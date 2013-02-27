Papa son vaazını verdi: Son dönemde Tanrı uykuda gibiydi

Perşembe akşamı görevinden feragat edecek olan Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Aziz Petrus Meydanı'nda son kez halkın önüne çıktı. Kiliseyi bu kadar canlı gördüğü için duygulandığını da ifade eden Papa, "Son dönemde Kilise'nin zor dönemleri de güzel dönemleri de oldu. Sular dalgalıydı, rüzgar ters esiyordu ve Tanrı sanki uykuda gibiydi, ama ben her zaman Tanrı'nın bu teknede olduğunu biliyordum" dedi.

Görevinden yarın ayrılacak olan Papa 16. Benediktus, çarşamba günleri yaptığı genel oturumunun sonuncusunda, Aziz Petrus meydanında toplanan çeşitli milletlerden 150 bin kişiye son vaazını verdi. Bu önemli gün için günler öncesinden hazırlıklar yapılırken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Üstü kapalı Papalık aracıyla (Papamobile) meydana giriş yapan Papa, "Yaşasın Papa" nidaları ve alkışlarla karşılandı. "16. Benediktus seni yeniden Papa olarak görmek istiyoruz" yazılı pankartlar da dikkat çekti.

'Kararı huzura aldım'

Papa bazı çocukları da kucağına alarak, onları kutsadı. Daha sonra meydandaki inananları da kutsamasının ardından İncil'den alıntılar yaparak gerçekleştirdiği hitabında Papa, Katolik Kilisesi'nin geleceğinden güven duyduğunu söyledi. Görevi bırakma kararının ağırlığının ve yenilinin bilicinde olduğunu dile getiren Papa, "Ancak bu kararı, derin bir iç huzuruyla aldım. Bu, Haç'ı terk ettiğim anlamına gelmiyor" dedi.

'Tanrı sanki uykuda gibiydi'

Kiliseyi bu kadar canlı gördüğü için duygulandığını da ifade eden Papa, göreve geldiği 2005 yılından beri omuzlarına ağır bir yük bindiğini söyleyerek, "Bu dönemde Tanrı bana her daim yol gösterdi" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Son dönemde Kilise'nin zor dönemleri de güzel dönemleri de oldu. Sular dalgalıydı, rüzgar ters esiyordu ve Tanrı sanki uykuda gibiydi, ama ben her zaman Tanrı'nın bu teknede olduğunu biliyordum. Bu tekne Kilise'nin, benim değil."

Törenin ardından Papa 16. Benediktus Twitter hesabından, "Herkesin, Hıristiyan olmanın, Tanrı'nın sevdiği kulu olan Oğul'u (Hz. İsa) bize vermesinin coşkusunu yaşamasını isterim" mesajını yayınladı.

Pedofili skandalına adı karışan kardinal de katıldı

Öte yandan, Papa'nın halk veda ettiği son genel oturuma, 80'li yıllarda Los Angeles'ta başpiskopos görevindeyken, Kilise'de yaşanan 129 pedofili (sübyancılık) olayını örtbas ettiği öne sürülen Kardinal Roger Mahony de katıldı. ABD basını, Mahony'nin Papalık seçimlerine katılacak olmasını tam anlamıyla 'skandal' olarak adlandırmıştı.