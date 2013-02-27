T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa son vaazını verdi: Son dönemde Tanrı uykuda gibiydi

İstifa eden Papa 16. Benediktus: Son dönemde Kilise'nin zor ve güzel dönemleri oldu. Sular dalgalıydı, rüzgar ters esiyordu ve Tanrı sanki uykuda gibiydi...

27 Şubat 2013 20:04

 

Perşembe akşamı görevinden feragat edecek olan Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Aziz Petrus Meydanı'nda son kez halkın önüne çıktı. Kiliseyi bu kadar canlı gördüğü için duygulandığını da ifade eden Papa, "Son dönemde Kilise'nin zor dönemleri de güzel dönemleri de oldu. Sular dalgalıydı, rüzgar ters esiyordu ve Tanrı sanki uykuda gibiydi, ama ben her zaman Tanrı'nın bu teknede olduğunu biliyordum" dedi.

Görevinden yarın ayrılacak olan Papa 16. Benediktus, çarşamba günleri yaptığı genel oturumunun sonuncusunda, Aziz Petrus meydanında toplanan çeşitli milletlerden 150 bin kişiye son vaazını verdi. Bu önemli gün için günler öncesinden hazırlıklar yapılırken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Üstü kapalı Papalık aracıyla (Papamobile) meydana giriş yapan Papa, "Yaşasın Papa" nidaları ve alkışlarla karşılandı. "16. Benediktus seni yeniden Papa olarak görmek istiyoruz" yazılı pankartlar da dikkat çekti.
 

'Kararı huzura aldım' 

 
Papa bazı çocukları da kucağına alarak, onları kutsadı. Daha sonra meydandaki inananları da kutsamasının ardından İncil'den alıntılar yaparak gerçekleştirdiği hitabında Papa, Katolik Kilisesi'nin geleceğinden güven duyduğunu söyledi. Görevi bırakma kararının ağırlığının ve yenilinin bilicinde olduğunu dile getiren Papa, "Ancak bu kararı, derin bir iç huzuruyla aldım. Bu, Haç'ı terk ettiğim anlamına gelmiyor" dedi.
 

'Tanrı sanki uykuda gibiydi' 

 
Kiliseyi bu kadar canlı gördüğü için duygulandığını da ifade eden Papa, göreve geldiği 2005 yılından beri omuzlarına ağır bir yük bindiğini söyleyerek, "Bu dönemde Tanrı bana her daim yol gösterdi" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Son dönemde Kilise'nin zor dönemleri de güzel dönemleri de oldu. Sular dalgalıydı, rüzgar ters esiyordu ve Tanrı sanki uykuda gibiydi, ama ben her zaman Tanrı'nın bu teknede olduğunu biliyordum. Bu tekne Kilise'nin, benim değil."
Törenin ardından Papa 16. Benediktus Twitter hesabından, "Herkesin, Hıristiyan olmanın, Tanrı'nın sevdiği kulu olan Oğul'u (Hz. İsa) bize vermesinin coşkusunu yaşamasını isterim" mesajını yayınladı.
 

Pedofili skandalına adı karışan kardinal de katıldı

 
Öte yandan, Papa'nın halk veda ettiği son genel oturuma, 80'li yıllarda Los Angeles'ta başpiskopos görevindeyken, Kilise'de yaşanan 129 pedofili (sübyancılık) olayını örtbas ettiği öne sürülen Kardinal Roger Mahony de katıldı. ABD basını, Mahony'nin Papalık seçimlerine katılacak olmasını tam anlamıyla 'skandal' olarak adlandırmıştı.

ETİKETLER

papason vaaztanrıuyku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24