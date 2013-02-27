Papa son vaazını verdi; Vatikan'a veda etti

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa 16. Benediktus, görevinden ayrılmadan önce Aziz Petrus meydanında son vaazını verdi.



Görevinden yarın ayrılacak olan Papa 16. Benediktus, çarşamba günleri yaptığı genel oturumunun sonuncusunda, Aziz Petrus meydanında toplanan çeşitli milletlerden 150 bin kişiye son vaazını verdi.

Genel oturumun başlamasından önce Papa, kendi özel aracı ''Papamobil" ile Aziz Petrus meydanında toplananları selamdı ve küçük bir çocuğu kucağına alarak sevdi. İnananların, sık sık ''Benedetto'' diye tezahürat ettikleri ve yoğun sevgi gösterisinde bulundukları görüldü.

Papa, Aziz Petrus meydanındaki son genel oturumunda verdiği vaazında, "Kiliseyi böyle canlı gördüğüm için gerçekten coşkuluyum. Kalpten teşekkürler. Kiliseyi böyle canlı gördüğümüz için, bugünkü bu güzel hava için şükretmeliyiz" diyerek sözlerine başladı.

"Son yıllarda, Kilise'nin sevinç içinde geçen zamanları da oldu, kolay geçmeyen anları da" diyen Papa, "bu dönemde suyun çok dalgalı, rüzgarın tersten estiğini, belki de Tanrı'nın o an yanlarında olmadığı gibi göründüğünü ancak her zaman o teknede Tanrı'nın var olduğunu çünkü bu teknenin kendisinin değil kilisenin teknesi olduğundan" söz etti.

"İç huzurumla aldığım bu kararın sonuna kadar ciddiyetinin ve yeniliğinin farkındayım" diyen Papa, son aylarda bu görevi yürütecek gücünün kalmadığını ve Tanrı'ya, Kilise'nin iyiliği için en doğru kararı vermesi için ne yapması gerektiğini sorduğunu ifade etti. Papa, bu kararının kiliseyi terk etmek anlamına gelmediğini kaydetti.

Bu arada, Papa'nın Aziz Petrus meydanındaki son genel oturumunu, ABD'nin Los Angeles kentindeki başpiskoposluğu sırasında 129 çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını örtbas etmekle itham edilen ABD'li Kardinal Roger Mahony de izledi.

Papa'nın halka açık son genel oturumunu, 3 binden fazla gazeteci takip etti.

Papa 16. Benediktus'a görevden ayrıldıktan sonra "Emerit Papa" ya da "Emerit Roma Piskoposu" unvanlarıyla hitap edilecek.