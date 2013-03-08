Papalık seçimlerinin tarihi belli oldu

Papa 16. Benediktus’un 28 Şubat 2013 günü saat 20:00’de Papalık görevinden yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı çekileceğini ilan etmesiyle, bir sonraki Papa için gelecek hafta Salı günü seçim yapılacak.

Katolik Hristiyan aleminin 266. Papası'nın kim olacağı sorusunun önümüzdeki hafta içinde yanıt bulması bekleniyor.

Papa'yı seçecek 115 kardinal, gelecek hafta Salı günü sabah saatlerinde Papalık seçimi ayini için toplanacak. Kardinaller, öğleden sonra Sistine Şapeli'ne kapanarak, Konklav'ın ilk oturumunu gerçekleştirecek.

Kardinaller, yeni Papa'yı seçene kadar, 12 Mart'tan sonraki günlerde sabah 2 ve öğleden sonra 2 oturum olmak üzere günde 4 oturum gerçekleştirecek. Oylama sonucunda adaylardan birinin 3'te 2 çoğunluğu sağlaması durumunda seçimi kazanan adaya Latince, "Yüce Papa olarak kilise hukukuna göre seçimi kabul ediyor musun" sorusu yöneltilecek.

İkinci soruda ise kazanan adaya havari isim olarak nasıl hitap edilmesinin istendiği soruluyor ve sonra oy kağıtları, beyaz duman çıkmasını sağlayacak şekilde kimyasal bir madde karıştırılarak yakılıyor.

Beyaz duman işaretiyle başta Aziz Pietro Meydanı'na toplanan binlerce kişi ve dünyaya papanın belirlendiği mesajı veriliyor.