Papa ikinci oturumda da seçilemedi

Sistine Şapeli'nde yapılan Papalık seçiminin 2. gününün sabah oturumundaki iki oylamada da Papa seçilemeyince bacadan yine siyah duman çıktı.

Sistine Şapeli'nde yapılan Papalık seçiminin 2. gününün sabah oturumundaki iki oylamada da Papa seçilemeyince bacadan yine siyah duman çıktı.

Katolik Kilisesi'nin 266. Papası'nı seçmek için dün akşamın ardından bu sabah ikinci kez dünyaca ünlü tarihi Sistine Şapeli'ne kapanan kardinallerin sabahki iki oylamasında da dün akşam olduğu gibi sonuç çıkmadı.

Papa 16. Benediktus'un 28 Şubat'ta görevinden ayrılmasıyla makamın ''boş'' ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, yaşı 80'in altında olup şartları Papalık seçimine katılmaya uygun olan kardinaller, şu ana kadar üç oylama yaptı. Bu üç oylamadan da sonuç alınamadı.

Hristiyan ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinaller, öğleden sonra bir kez daha Sistine Şapeli'ne girecek ve iki oylama daha yapacak. Öğleden sonraki oturumun ilk oylamasında Papa seçilmesi durumda, bacadan beyaz duman verilerek, inananlara müjdeli haber ulaştırılacak.

Sistine Şapeli'nin bacasından yerel saatle 11.44 (TSİ 12.44) gibi çıkan siyah duman, Aziz Petrus meydanında yağmurlu ve soğuk havaya rağmen toplanan binlerce inanan arasında hayal kırıklığı yarattı. Bazı Amerikalılar ''No Habemus Papam'' yani ''Papamız yok'' diye bağırdı.