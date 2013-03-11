Papalık seçimi yarın başlıyor

Yeni Papa'nın belirlenmesi için toplanıcak olan kardinaller oturumlarının ilkini yarın yapacak. Kardinaller 266. Papa'yı belirlemek için Sistine Şapeli'nde toplanacak.

Emerit Papa 16. Benediktus'un 598 yıl aradan sonra bir ilke imza atarak, 28 Şubat'ta görevden ayrılmasından sonra makamın boş olduğu (Sede Vacante) ilan edilen Vatikan'da, yarın 1,2 milyarlık Katolik nüfus başta olmak üzere dünyayı yakından ilgilendiren Papalık seçimi (Konklav) başlıyor.

Beş kıta, 48 ülkeden 115 kardinal, yarın sabah Konklav öncesi, Papalık seçimi sabah ayinini ifa edip, ilahiler eşliğinde girecekleri Sistine Şapeli'nde TSİ 17.45'te yemin ederek ilk oturuma başlayacak. Kardinallerin, Konklav'daki ilk oturumun yarın akşam TSİ 20.00 sularında bitmesi bekleniyor.

Papalık Nizamnamesi'ne göre, Papa seçilebilmek için 115 kardinalden 77'sinin yani üçte ikisinin oyunu almak gerekiyor. 33 tur boyunca herhangi bir Papa seçilememesi durumunda, 34. oylama turundan itibaren salt çoğunluğa bakılıyor.

Konklav süresince Sistine Şapeli'nde 115 kardinalin sabah ve öğleden sonraları yapacağı ikişer oylamanın ardından biri yerel saatle 12.00'de, diğeri de 19.00'da olmak üzere günde iki kez bacadan duman verilerek, Papa'nın seçilip seçilmediği duyurulacak. Eğer yeni Papa, sabah ya da öğleden sonra yapılacak ilk oturumda seçilirse beyaz duman herhangi bir saat beklenmeden hemen verilecek. Şapelin bacasından siyah duman çıkması durumunda kardinallerin o anki oturumundan bir Papa'nın seçilemediği anlaşılacak. Bacadan çıkacak beyaz duman ise yeni Papa'nın belirlendiği anlamına geliyor.

Bacadan verilecek beyaz dumanın ardından yeni Papa ''Ağlama odasına'' alınarak burada kendisi için hazırlanan Papalık kıyafetlerini giyecek. Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 40 dakikalık bir süre içerisinde yeni Papa'nın anonsunu Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı olan ve ''Protodiacono'' sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran yapacak. Tauran, Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı isimli meydanına bakan büyük locasından ''Habemus Papam'' yani Latince "Bir Papamız var" diyerek, dünyaya Katolik Kilisesi'nin 266. Papası'nı takdim edecek.

Yeni Papa'nın kim olacağının yanı sıra Konklav'ın ne kadar süreceği de ayrı bir merak konusu. Katolik Kilisesi tarihinde en uzun süren Konklav, 2 yıl 9 ay sürdüğü biliniyor. 1268 ile 1271 yılları arasında Papa IV. Clement'in ölümünün ardından yapılan Konklav, tarihteki en uzun Papalık seçimi.