Kardinaller yeni Papa'yı seçmek için toplandı

Vatikan'da toplanan 115 kardinal yeni Papa'yı seçmek için Sistine Şapeli'nde ilk oturumu yapacak.

Katolik Kilisesi'nin ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en önemli din adamı konumundaki kardinaller, 266. Papa'yı seçmek için Sistine Şapeli'nde biraraya geldi.

Emerit Papa 16. Benediktus'un 598 yıl aradan sonra bir ilke imza atarak, 28 Şubat'ta görevden ayrılmasından sonra makamın boş olduğu (Sede Vacante) ilan edilen Vatikan'da Papalık seçimi (Konklav) başladı.

Papalık seçimi için sabah ayini sonrası ilahiler eşliğinde Sistine Şapeli'ne geçen 48 ülkeden 115 kardinal TSİ 17.45'te yemin ederek ilk oturuma başlayacak. Kardinallerin, Konklav'daki ilk oturumun yarın akşam TSİ 20.00 sularında bitmesi bekleniyor.

Papalık Nizamnamesi'ne göre, Papa seçilebilmek için 115 kardinalden 77'sinin yani 3'te 2'sinin oyunu almak gerekiyor. 33 tur boyunca herhangi bir Papa seçilememesi durumunda, 34. oylama turundan itibaren salt çoğunluğa bakılıyor.

Yeni Papa'nın dünyaya duyuruluşu

Konklav süresince Sistine Şapeli'nde 115 kardinalin sabah ve öğleden sonraları yapacağı ikişer oylamanın ardından biri yerel saatle 12.00'de, diğeri de 19.00'da olmak üzere günde iki kez bacadan duman verilerek, Papa'nın seçilip seçilmediği duyurulacak.

Eğer yeni Papa, sabah ya da öğleden sonra yapılacak ilk oturumda seçilirse beyaz duman herhangi bir saat beklenmeden hemen verilecek. Şapelin bacasından siyah duman çıkması durumunda kardinallerin o anki oturumundan bir Papa'nın seçilemediği anlaşılacak. Bacadan çıkacak beyaz duman ise yeni Papa'nın belirlendiği anlamına geliyor.

Bacadan çıkacak beyaz dumanın ardından yeni Papa ''Ağlama Odası''na alınarak burada kendisi için hazırlanan Papalık kıyafetlerini giyecek. Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 40 dakikalık bir süre içerisinde yeni Papa'nın anonsunu Dinlerarası Diyalog Kurulu Başkanı olan ve ''Protodiacono'' sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran yapacak.

Tauran, Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı isimli meydanına bakan büyük locasından ''Habemus Papam'' yani Latince "Bir Papamız var" diyerek, dünyaya Katolik Kilisesi'nin 266. Papası'nı takdim edecek.

Son yüzyılda Konklav en fazla 5 gün sürdü

Yeni Papa'nın kim olacağının yanı sıra Konklav'ın ne kadar süreceği de ayrı bir merak konusu.

Katolik Kilisesi tarihinde en uzun süren Konklav, 2 yıl 9 ay sürdüğü biliniyor. 1268 ile 1271 yılları arasında Papa IV. Clement'in ölümünün ardından yapılan Konklav, tarihteki en uzun Papalık seçimi.

Tarihinde 2 yıl 9 ay gibi uzun bir süre alan Papa seçiminin son yüzyılda ise en fazla 5 gün sürdüğü göze çarpıyor.

Son yüzyılda sekiz Papa seçilirken, 1922 yılında 11. Pio'nun seçimiyle sonuçlanan Konklav'ın 5 gün sürdüğü ve 14 oylamanın ardından belirlendiği dikkati çekiyor.

Görevden ayrılma kararıyla büyük bir sürpriz yapan Emerit Papa 16. Benediktus ise 2 gün süren Konklav'da 4. oylamadan sonra seçilmişti.

Öne çıkan isimler

Papalık seçiminde 5 kardinalin ismi favoriler arasında yer alıyor. İtalyan Kardinal ve aynı zamanda Milano Başpiskoposu olan Angelo Scola (71), Kanadalı Kardinal ve aynı zamanda Piskoposluk Kongregrasyonu Başkanı Marc Ouellet (69), Brezilyalı Kardinal ve Sao Paolo Başpiskoposu Odilo Pedro Scherer (63), Amerikalı Kardinal ve Boston Başpiskoposu Sean O'Malley (68) ve bir başka Amerikalı Kardinal New York Başpiskoposu Timothy Dolan (63).